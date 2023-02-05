وزير المجالس النيابية ناعيا شريف إسماعيل: سيبقى أثرًا خالدًا بسيرته النبيلة

نعي المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، فقيد مصر المهندس شريف إسماعيل، رئيس وزراء مصر السابق، واصفا إياه بالوطني المخلص



وقال فؤاد أن الفقيد تقلد رئاسة الحكومة في مرحلة هامة من حياة مصر المعاصرة، فسعى بما أوتي من جهد وطاقة، لتحقيق المستهدفات الوطنية خلال تلك المرحلة، وحال مرضه دون إكمال مسيرته إلا أنه وبعزم الرجال بقي صامدًا في خدمة وطنه منضمًا للهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية حتى اختاره المولى عز وجل إلى جواره.



واختتم وزير شئون المجالس النيابية، تعزيته قائلا : " إننا إذ نتلمس الرحمات للفقيد الغالي وندعو الله أن يغمره بواسع مغفرته، لعلى يقين أن سيرته العطرة النبيلة وجميل صنعه لوطنه

سيبقى له أثرًا خالدًا رحم الله الفقيد وألهم ذويه الصبر والسلوان

وشغل شريف إسماعيل منصب رئيس الوزراء من سبتمبر 2015 حتى يونيو 2018، قبلها عمل وزيرا للبترول من يوليو 2013 حتى سبتمبر 2015، وكانت آخر مناصبه مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية منذ 14 يونيو 2018.