الأوراق المطلوبة لإثبات محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي

حدد قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية عددا من الخطوات والإجراءات والضوابط لإثبات محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي.

وحدد قطاع الأحوال المدنية طريقة إثبات الإقامة في بطاقات الرقم القومي من خلال الخطوات الآتية.

بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز السفر المصري الساري. أو إيصال سداد استهلاك مرافق منزلي حديث "كهرباء-غاز-مياه-تليفون. وعن طريق إيصال تعاقد أو سداد التليفون المنزلي المقدم سواء"إيصال سداد مقدم-أو رصيد مدفوع مقدما". أو إيصال تركيب عداد "الكهرباء-الغاز-المياه" الحديث معتمد بخاتم الشركة أو جهاز المدينة أو الشركة القابضة أو الوزارة التابع لها مثبت به بيانات صاحبه والإقامة كاملة.

ويقصد بإيصال مرافق حديث أي لم يمر على إصداره أكثر من عام.

ويشهد قطاع الأحوال المدنية ثورة تطوير حقيقية، حيث يتيح للمواطن الحصول على الخدمات بسهولة ويسر، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتقديم الخدمات بشكل حضارى يليق بالمواطن.

واستحدث قطاع الأحوال المدنية برئاسة اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية عددًا من الخدمات الجديدة، وبات المواطن يحصل على الخدمة خلال دقائق معدودات، وانتهى عصر انتظار الخدمة لعدة أيام، فى زمن التحول الرقمي، بل باتت الخدمات تتحرك للمواطنين حتى منازلهم، وساهم هذا التطور في خلق حالة من الرضا لدى المواطنين، الذين أبدوا استحسانهم بالخدمات الجديدة والتطور السريع في المواقع الشرطية الخدمية.