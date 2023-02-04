السبت 04 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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محمد فايز فرحات: المنطاد الصيني يتطلب الرد الأمريكي السريع

المنطاد الصيني
المنطاد الصيني

قال محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية، إن الصراع الأمريكي الصيني ليس من الضروري أن يكون صراع عسكري، ولكن يمكن أن يكون صراع من حيث السياسة والمصالح الاستيراتيجية. 

الحرب الصينية الأمريكية

وأكد فرحات، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الصين تؤكد أن هذا المنطاد مدني وليس عسكري، ولكن هذا المنطاد سيطلب الرد الفوري من الولايات المتحدة الأمريكية للحفاظ على استقلالها. 

وأضاف في حديثه، أن هناك مزايدات من جانب الصين على الجانب الأمريكي، لذا الصين تمثل الآن تهديد حقيقي للتواجد والسيطرة الأمريكية في العالم. 

الحدود الأمريكية الصينية

وأشار إلى، أن الحزب الديمقراطي أمام أزمة حقيقية، حيث يجب عليه في هذه المرحلة الحفاظ على الحدود الأمريكية خاصة بعد اختراق المنطاد الصيني الحدود الجوية الأمريكية والذي سيزيد من حدة التوتر الأمريكي الصيني.

محمد فايز فرحات القاهرة الإخبارية الحرب الصينية الأمريكية مركز الأهرام للدراسات السياسية قناة القاهرة الإخبارية

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