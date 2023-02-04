مقتل ربة منزل على يد حما ابنها بسلاح أبيض فى البحيرة

لقيت منذ قليل ربة منزل، مصرعها على يد حما ابنها متأثرة بإصابتها بعدة طعنات نافذة بالبطن والظهر في الطريق العام بعزبة عثمان دائرة مركز المحمودية في البحيرة.

وتلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المحمودية، بورود بلاغ بمصرع سيدة إثر طعنها عدة طعنات نافذة بالبطن والظهر في الطريق العام بعزبة عثمان دائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين بالفحص اعتداء رضا ص ج 40 عاما مقيم بعزبة العرب، بسلاح أبيض "سكين" على مبسوطة م س 49 عاما، مقيمة بعزبة علام، محدثا إصابتها ما أسفر عن وفاتها بسبب خلافات عائلية بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة المحمودية، من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور العام، والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق، التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.