«توترو».. تطبيق لمساعدة طلاب الجامعة وتحسين مستواهم التعليمي في «شارك تانك»

قدم سيف عمرو ومحمد سامر ومريم عامر المتسابقين في الحلقة الجديدة من برنامج اكتشاف رواد الاعمال والمبدعين والمبتكرين “شارك تانك”، مشروع “توترو” لدعم طلاب الجامعة الغير قادرين ماديا لأخذ دروس لمذاكرة المواد الدراسية.

وأوضح أصحاب المشروع أنهم نجحوا في طرح الفكرة من خلال تطبيق “توترو” والذي شهد نجاح كبير منذ ثلاثة شهور ووصل عدد المستخدمين ل 2000 مستخدم، ونجح التطبيق في مساعدة عدد كبير من الطلاب وتحسين تقديراتهم من ضعيف لجيد ومن جيد لجيد جدا.

وتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة POD الوكيل الإعلانى، برنامج الواقع الجديد "شارك تانك " Shark Tank، بالتعاون مع شركة IMP وشركة SONY العالمية صاحبة الفورمات الأصلى للبرنامج.



وتضم لجنة تحكيم بالبرنامج كلا من: أحمد السويدى الرئيس والمدير التنفيذى لشركة السويدى إليكتريك، وهيلدا لوقا المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة MITCHA، محمد منصور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لكل من "شركة إنفينيتى سولار" وشركة "انفينيتى كابيتال انفستمنت"، عبد الله سلام الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، محمد فاروق رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة Mobica Designs، أيمن عباس رجل أعمال أسس شركة Egyptian Chinese drilling co وكان رئيساً لـ5 شركات مختلفة.

