السبت 04 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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عادل حمودة: علاقة إحسان عبد القدوس بالشيخ الغزالي تعكس التدين والإبداع المصري

عادل حمودة
عادل حمودة

قال الإعلامي عادل حمودة، إنه كان هناك علاقة قوية بين الكاتب الأدبي الكبير إحسان عبد القدوس وبين الشيخ محمد الغزالي، حيث أكد إحسان عبد القدوس مراراً وتكراراً تواضع الشيخ الغزالي. 

علاقة إحسان بالغزالي 

وأكد حمودة، خلال تقديمه برنامج "واجه الحقيقة" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن العلاقة بين إحسان عبد القدوس  والغزالي عكست صورة الحضارة والتدين والإبداع في الدولة المصرية آنذاك.

الصورة المصرية الإبداعية 

وأضاف في حديثه، أن الشاعر الكبير الراحل فاروق جويدة أشاد في مؤلفاته الأدبية بالعلاقة الوطيدة التي نشأت بين الكاتب إحسان عبد القدوس والغزالي.

عادل حمودة إحسان عبد القدوس الشيخ الغزالى القاهرة الإخبارية واجه الحقيقة

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