«التوني» يكشف سبب تخصيص عوائد منتدى شباب العالم لتنفيذ مبادرات تنموية

قال الدكتور محمد التوني، عضو اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم، إنه سيتم توجيه أموال عقود رعاية النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم لتدشين مبادرات تنموية واجتماعية للشباب في كل محافظات الجمهورية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن المبادرات التي تم الإعلان عنها اليوم تعكس تحدياتنا الموجودة على أرض الواقع.

وأشار محمد التوني، إلى أن المبادرات التي تم الإعلان عنها اليوم ستكون بالشراكة مع "ابدأ وحياة كريمة وشركة إنطلاق وريادة الأعمال"، منوها أنه سيتم العمل مع الشركاء المحلين ودوليين أيضًا.

وتابع: "حولنا النسخة الخامسة من شكلها التقليدي لتكون عبارة عن مبادرات تكون أكثر تاثيرا على المواطنين".

وقد أعلنت إدارة منتدى شباب العالم عن أن حزم البرامج والمبادرات التي سيتم إطلاقها والبدء في تنفيذها تشمل:

أولاً: إطلاق مبادرة لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تقوم على دعم رواد الأعمال لبدء أعمالهم أو زيادة حجم أنشطتهم من خلال حاضنات أعمال وبرامج تدريبية ممولة لتطوير الصناعة يتم فيها تقديم الدعم الفني للعاملين بالمجال الصناعي في جميع محافظات مصر وبالأخص في قرى ومراكز حياة كريمة.

وذلك بالتعاون مع مبادرة "ابدأ" لتطوير الصناعة المصرية ومؤسسة حياة كريمة واتحاد الصناعات المصرية وشركة انطلاق، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة العمل الدولية.

ثانيًا: إطلاق مبادرة "التعلّم للكسب" التي تهدف إلى تأهيل الشباب المصري والعربي والإفريقي والوافدين لسوق العمل للتغلب على العوائق المتعلقة بتطوير مهارات العمل المطلوبة وتمكينهم للحصول على الوظائف اللائقة. وسيتم تنفيذ المبادرة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة والأكاديمية الوطنية للتدريب.

ثالثًا: تنفيذ برنامج لمواجهة تحديات الأمن الغذائي من خلال تقديم برامج دعم لتطوير قدرات المزارعين والقائمين على الصناعات الغذائية في مصر وإفريقيا، ويشارك في تنفيذ هذا البرنامج مبادرة ابدأ والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة، ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة.

رابعًا: إطلاق برنامج لدعم الصحة النفسية، الذي يستهدف تقديم الدعم النفسي، وبالأخص اللاجئين والمهاجرين والوافدين من مناطق صراع وحروب ونزاعات وتقديم أوجه الرعاية الصحية والنفسية والمجتمعية لهم ولأسرهم، وذلك بالتعاون مع من مؤسسة "فاهم" ومنظمة الصحة العالمية.

خامسًا: إطلاق مبادرة دولية لدعم وتمكين اللاجئين والمهاجرين وتعزيز أوجه دمجهم فى الأنظمة التعليمية، وسهولة الوصول لخدمات الرعاية الصحية، وبرامج الحماية الاجتماعية. وذلك من خلال التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في مصر ومنظمة الهجرة الدولية وهيئة إنقاذ الطفولة ومؤسسة الصليب الأحمر.

سادسًا: إطلاق منصة منتدى شباب العالم للمتطوعين، وستكون المنصة بمثابة نقطة تلاقِ للمتطوعين، بهدف نشر ثقافة التطوع ودعم وتأهيل المتطوعين ورفع قدراتهم للمشاركة في الأعمال التنموية والخيرية، والتي تستهدف الدول الفقيرة والمتضررة، سواء من الحروب والنزاعات أو التداعيات المناخية كما ستقوم المبادرة بتنفيذ العديد من برامج التبادل للمتطوعين بين الدول المختلفة. وذلك بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والاتحاد العربي للتطوع وبرنامج متطوعي الأمم المتحدة.