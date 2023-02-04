السبت 04 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الهيئة العامة للسلع التموينية تتعاقد على 60 ألف طن ذرة صفراء مستوردة

ذرد
ذرد

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية، على كمية ٦٠ ألف طن ذرة صفراء مستوردة وصول النصف الثاني من شهر فبراير وبداية شهر مارس ٢٠٢٣ ليصبح إجمالي الكميات التي تم التعاقد عليها للوصول خلال شهر فبراير وبداية شهر مارس ١١٠ آلاف طن مع توجيهات وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، باستمرار تدبير الأذرة الصفراء لإتاحة الأعلاف بوفرة وبشكل مستدام.

كانت قد أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، اليوم السبت، عن الممارسة رقم (1) لسنة 2022/ 2023 لاستيراد أرز أبيض طبيعي تام الضرب قصير الحبة بنسبة كسر 10% إنتاج محصول 2022/2023 معبأ بعبوات 50 كيلو لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية
- وصول خلال الفترة من 3/20 حتى 2023/4/5
            أو الفترة من 4/2 حتى 2023/4/16
           أو الفترة من 4/17 حتى 2023/5/4
            أو الفترة من 5/5 حتى 2023/5/20
- تسليم المخازن التي تحددها الشركة القابضة للصناعات الغذائية
- الكمية: بحد أدنى 25 ألف طن +/- 10% رغبة المشتري.
- تقدم المظاريف الفنية والمالية يوم الثلاثاء الموافق 14 فبراير 2023 (موعد جلسة فض المظاريف الفنية )
- تقدم الأسعار CIF بالدولار الأمريكي على أساس السداد At Sight وبتسهيلات موردين 180 يوم وتتم المفاضلة بين السعرين بما يحقق مصلحة الهيئة
- تقدم مصروفات التخليص والتفريغ والنقل بالجنيه المصري
- تسدد مصروفات التخليص الجمركي والتفريغ والنقل بالجنيه للطن شاملة ضريبة القيمة المضافة حتى المخازن التي تحددها الشركة القابضة للصناعات الغذائية داخل جمهورية مصر العربية مع تقديم مستندات الصرف
- تكون العروض مصحوبة بتأمين ابتدائي مقداره 75 ألف دولار بخطاب ضمان لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية
- يكون العرض مصحوبا بـ 3 عينات كل عينة 2 كيلو جرام تكون محكمة الإغلاق بمعرفة مقدم العرض ومدون عليها بياناته ورقم الممارسة وتاريخها وسيتم إرسال أحد هذه العينات إلى معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لوزارة الزراعة لإجراء اختبار الطهى لتحديد مدى ملاءمته مع ذوق المستهلك المصرى.
- سيتم قبول العروض الفنية المقبولة وفقا لنتيجة اختبار الطهى للعينات المقدمة، ويتم فتح المظاريف المالية الخاصة بها في الموعد المحدد لاحقا
كافة الشروط المالية والتجارية والمواصفات الفنية وفقا لكراسة الشروط والمواصفات التي يمكن الحصول عليها من الهيئة العامة للسلع التموينية - 99 ش القصر العيني - القاهرة.

الشركة القابضة الشركة القابضة للصناعات الغذائية الشروط والمواصفات أعلاف الدواجن وزير التموين والتجار وزير التموين والتجارة الداخلية

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وائل لطفي

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