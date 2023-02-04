مواطنون عن «منتدى الشباب»: فرصة توصيل صوتنا للعالم

حقق منتدى شباب العالم على مدار أربع سنوات نجاحًا منقطع النظير محققًا الأهداف التي من أجله انطلق، مثبتًا أهميته كمنصة تجمع الشباب من حول العالم لمناقشة كافة القضايا التي تشغلهم.

وعقدت مصر مؤتمرًا صحفيًا بحضور موسع من مؤسسات مصرية ودولية ومنظمات الأمم المتحدة في مصر والإعلام المصري والأجنبي، للإعلان عن النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم التي قرر شباب المنتدى عدم إقامتها بشكلها المعهود وتوجيه عوائد المنتدى لتنفيذ حزم ومبادرات تنفيذية فكيف إذن يرى الشباب "منتدى شباب العالم"؟.

عبد الرحيم خليل: فرصة توصيل صوتنا

"منتدى شباب العالم...فرصة لتوصيل صوتنا للعالم" بتلك الكلمات يبدأ بها عبد الرحيم خليل،26 عامًا، من محافظة القاهرة، حديثه لـ"الدستور" موضحًا أن منتدى شباب العالم إحدى المنصات الفعالة التى تمكن الشباب من توصيل أصواتهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعمل بشكل فعال على مناقشة احتياجاتهم والعمل بشكل مكثف من قبل الجهات المختصة لتلبية تلك الاحتياجات.



وتابع: تكمن أهمية منتدى شباب العالم في أنه خطوة كبيرة لتسليط الضوء على القضايا التى تمس الشباب، وفرصة قوية لخلق وتنمية روح الإبداع لدى الشباب الموهوب والمبدع الذي يريد أن يقدم كل الحلول والأطروحات المناسبة حتى نعبر ببلادنا بسلام إلى بر الأمان.



وأضاف أن أهميته في كونه منصة تجمع الشباب من جميع أنحاء العالم لمناقشة كل القضايا التي تشغلهم، وخلق مساحة واسعة لتبادل الثقافات والخبرات، مرتكزًا على قصص فشل تكسب الشباب الصغير خبرات متعددة تُعينهم على عقبات طريق حتى يصلوا إلى قمة النجاح.



واستكمل: أن الجلسات وورش العمل التى تضمنها أجندة المنتدى تلعب دورا هاما في توسيع الفكر وخلق روح الإبداع في الشباب المشارك.



وفى الختام: "احنا جوانا طاقات كبيرة وعايزين نغير كل حاجة غلط، بس محتاجين الدعم وإيد تشدنا عشان نقدر نكمل طريقنا، والمنتدى بصيص النور في حياة الكثيرين، وإن شاء الله المنتدى السنة ديه يكون مختلف وقوى".



نورهان محمد: يسهم في ثراء فكر الشباب

كذلك قالت نورهان محمد،27 عامًا، ابنة محافظة المنوفية، في حديثها لـ"الدستور"، إن منتدى شباب العالم يعد حلقة الوصل بين شباب العالم من مختلف البلدان، ويسهم ذلك في ثراء الأفكار حول كافة القضايا المطروحة على الساحة بتلك الآونة، وذلك من خلال الحوارات والمناقشات الفعالة التى تُدار خلال المنتدى برعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وتتابع أنها قد شاركت العام الماضي بمنتدى شباب العالم، وقد استفادت كل الاستفادة من التجمع الكبير بين الشباب من مختلف أنحاء العالم وكافة القيادات.