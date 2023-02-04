السبت 04 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«الجنين توفى».. تفاصيل التقرير الطبي لسيدة تعرضت للضرب في قنا

جثة
جثة

حصل "الدستور" على التقرير الطبي للسيدة الحامل التي تعرضت للضرب المبرح في بندر قنا، وتم نقلها إلى العناية المركزة لخطورة حالتها الصحية.

وبين التقرير الطبي بعد توقيع الكشف على المريضة الآتي: “وجود جرح قطعي أعلى اللسان من الأمام جهة اليسار وجرح قطعي آخر أسفل منتصف اللسان مما أدى إلى تورم اللسان وأدى أيضًا إلى إعاقة في مجرى الهواء، وجاري إكمال فحصها من قبل أخصائي نساء وتوليد”.

كما تبين بعد الكشف عليها وجود كدمات وسحجات متفرقة بالجسم بالكامل والحالة العامة سيئة للغاية حيث أن المريضة في حالة نزيف حاد والنبض غير محسوس والضغط غير مسموع، وأوضح أيضًا أن الحالة حامل في الأسبوع 23 بجنين متوفي داخل الرحم.

كانت بداية الواقعة عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من قسم قنا بورود بلاغ باستقبال مستشفى قنا العام حالة سيدة مجهولة بها إصابات بجسدها وجروح في لسانها، وتم وضعها داخل العناية المركزة.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد بهاء، مأمور قسم قنا، إلى المستشفى وتبين بعد الفحص إصابة "ر.م.ع، تبلغ من العمر 30 عامًا، حامل، بجروح في جسدها ولسانها بعد التعدي عليها بالضرب المبرح ومحاولة قطع لسانها بدائرة القسم، وتم وضع السيدة في العناية المركزة لعدم استقرار حالتها الصحية.

وتم ضبط المتهم الذي ذكرته والدة المجني عليها، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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