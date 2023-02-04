السبت 04 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

محمد الشافعي: صلاح جاهين كان يكتب عن حقائق في صورة فنية راقية جدا

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

قال الكاتب الصحفي والمؤرخ محمد الشافعي، إن صدمة نكسة 67 هزت كل المصريين، وفكرة العودة للجيش جعل الشعب متماسكا، منوها بأن جمال عبدالناصر عندما أعلن التنحي خرجت الناس في الشوارع، هاتفة “هنحارب.. هنحارب”، وهنا كتب صلاح جاهين “هنحارب”.

جاء ذلك خلال ندوة “صلاح جاهين وأغانيه الوطنية”، في قاعة صلاح جاهين ببلازا 1 في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بحضور الموسيقار خالد داغر، رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه، والكاتب الصحفي والمؤرخ محمد الشافعي، والمخرجة رشا يحيى.

وأضاف “الشافعي” أن الرئيس أنور السادات كان لديه موقف من المثقفين، وكان يقول عليهم “الأفندية”، وموقف صلاح جاهين من “عبدالناصر” لم يتغير حتى بعد وفاته، فقد كان يكتب عنه كل عام في ذكرى وفاته.

ونوه بأن صلاح جاهين كان يكتب عن حقائق في صورة فنية راقية جدا، وهو ما جعل الجماهير تصدقه في كافة أعماله.

وتابع أن صلاح جاهين في الرباعيات كان فيلسوف أكثر منه شاعر، وكان حضن إنساني لكل المواهب المبدعة، فقد تبنى سعاد حسني، وأحمد زكي، وشريف منير، قائلا: “كان بياخد بإيد أي حد مبدع”.

واختتم بأن الأغنية الوطنية تعيش أكثر لأن اللحن مع الصوت يعمل حالة متكاملة ويرسخ في الذهن والروح، حيث تستطيع سماعها في الراديو والتلفزيون والقهوة، وكل مكان، بخلال الديوان الذي يجبرك على الذهاب لشرائه.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

وكانت قد شهدت بوابات أرض المعارض الدولية، اليوم الاحد، توافد رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في رابع أيام دورته الـ54 والمقامة تحت شعار "على اسم مصر.. معًا نقرأ، نفكر، نبدع".

وتواجدت أعداد من فرق العاملين والمتطوعين لتسهيل عملية دخول زوار المعرض والحيلولة دون وقوع مظاهر الازدحام والتكدس عبر منافذ الدخول.

ويحظى معرض القاهرة الدولي للكتاب بإقبال جماهيري كبير من الفئات العمرية كافة وخاصة الشباب، سواء في حضور الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة أو التردد على أجنحة دور النشر والقطاعات والدول.

الرئيس أنور السادات المؤتمرات الدولية الكاتب الصحفى القاهرة الدولي للكتاب القاهرة الدولي خالد داغر رئيس البيت الفنى للموسيقى ركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية كز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية مركز مصر للمعارض والمؤتمرات مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية

مواد متعلقة

رشا يحيى من معرض الكتاب: أغانى صلاح جاهين عاشت لأنها صادقة (صور)

رشا يحيى: صلاح جاهين حافظ على هوية مصر بأغانيه وأعماله

محمد الشافعى: الميزة الحقيقية للأغانى الوطنية ارتباطها بإنجاز حقيقى

محمد الشافعى: المناسبات الوطنية تستدعى أغانى صلاح جاهين

أتوبيس لذوى الهمم من الشرقية يصل معرض الكتاب (صور)

3 كتب للأطفال الأكثر مبيعًا فى جناح المجلس الأعلى للثقافة بمعرض الكتاب

إقبال كبير من زوار معرض الكتاب على موسوعة «القتلة» لـ محمد الباز

إقبال كبير على جناح الهيئة العامة للكتاب فى ثالث أيام المعرض

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابدأ فى دعم «ابدأ»

الأكثر قراءة

لينك تسجيل قراءة الغاز بتروتريد 2023

أولى ثانوي.. لينك الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة البحيرة الترم الأول 2023

تردد قناة تايم سبورت الأرضي وخطوات ضبطه على القمر الصناعى

نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية 2023 الفصل الدراسي الأول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

استاد بورسعيد وفكرة خارج الصندوق

د. منى حلمى

الدين الذى يؤمن به الجميع

القس رأفت رؤوف الجاولي

أرقى لغة

صفاء النجار

معرض القاهرة الدولى للكتاب.. التحليق بجناحى إيزيس وعين حورس

سارة شريف

فى المكان الصحيح

ماجد حبته

ارفعوا أيديكم عن إفريقيا

خالد حريب

الهبدجية اشتكوا

محمد عبدالعزيز

الأب بطرس.. نموذج للمحبة

صور

توقيع كتاب فاروق فلوكس بمعرض القاهرة الدولى

علم مصر يزين معرض القاهرة الدولى للكتاب

ندوة مناقشة كتاب «الدبلوماسية الثقافية بين الأصل والصورة» في معرض القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير: القيادة رفضت جميع الضغوط لثنيها عن مواصلة تحركاتها ضد إسرائيل

بينهم حالات حرجة.. إصابة 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى جنوب أريحا

رئيس النواب الأردنى: الحكومة الإسرائيلية أصبحت عبئًا على عملية السلام