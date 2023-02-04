محمد الشافعي: صلاح جاهين كان يكتب عن حقائق في صورة فنية راقية جدا

قال الكاتب الصحفي والمؤرخ محمد الشافعي، إن صدمة نكسة 67 هزت كل المصريين، وفكرة العودة للجيش جعل الشعب متماسكا، منوها بأن جمال عبدالناصر عندما أعلن التنحي خرجت الناس في الشوارع، هاتفة “هنحارب.. هنحارب”، وهنا كتب صلاح جاهين “هنحارب”.

جاء ذلك خلال ندوة “صلاح جاهين وأغانيه الوطنية”، في قاعة صلاح جاهين ببلازا 1 في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بحضور الموسيقار خالد داغر، رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه، والكاتب الصحفي والمؤرخ محمد الشافعي، والمخرجة رشا يحيى.

وأضاف “الشافعي” أن الرئيس أنور السادات كان لديه موقف من المثقفين، وكان يقول عليهم “الأفندية”، وموقف صلاح جاهين من “عبدالناصر” لم يتغير حتى بعد وفاته، فقد كان يكتب عنه كل عام في ذكرى وفاته.

ونوه بأن صلاح جاهين كان يكتب عن حقائق في صورة فنية راقية جدا، وهو ما جعل الجماهير تصدقه في كافة أعماله.

وتابع أن صلاح جاهين في الرباعيات كان فيلسوف أكثر منه شاعر، وكان حضن إنساني لكل المواهب المبدعة، فقد تبنى سعاد حسني، وأحمد زكي، وشريف منير، قائلا: “كان بياخد بإيد أي حد مبدع”.

واختتم بأن الأغنية الوطنية تعيش أكثر لأن اللحن مع الصوت يعمل حالة متكاملة ويرسخ في الذهن والروح، حيث تستطيع سماعها في الراديو والتلفزيون والقهوة، وكل مكان، بخلال الديوان الذي يجبرك على الذهاب لشرائه.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

وكانت قد شهدت بوابات أرض المعارض الدولية، اليوم الاحد، توافد رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في رابع أيام دورته الـ54 والمقامة تحت شعار "على اسم مصر.. معًا نقرأ، نفكر، نبدع".

وتواجدت أعداد من فرق العاملين والمتطوعين لتسهيل عملية دخول زوار المعرض والحيلولة دون وقوع مظاهر الازدحام والتكدس عبر منافذ الدخول.

ويحظى معرض القاهرة الدولي للكتاب بإقبال جماهيري كبير من الفئات العمرية كافة وخاصة الشباب، سواء في حضور الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة أو التردد على أجنحة دور النشر والقطاعات والدول.