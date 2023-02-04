20 مخالفة تموينية ومصادرة 3 أطنان أعلاف مجهولة المصدر في المنيا

نظمت مديرية التموين بمحافظة المنيا، اليوم السبت، بالتعاون مع الجهات المعنية حملات رقابية وتفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية ومنافذ بيع المواد والسلع الغذائية والمخابز البلدية المدعمة بمراكز المحافظة، أسفرت عن ضبط وتحرير 20 مخالفة متنوعة، ومصادرة 3 أطنان أعلاف مجهولة المصدر ولحوم بلدية مذبوحة خارج السلخانة وزيت طعام بدون فواتير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها.

وقال أيمن إسماعيل، مدير إدارة تموين بندر ملوي جنوب محافظة المنيا، إنه تم اليوم تنظيم حملة رقابية وتفتيشية بدائرة بندر ملوي بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي ضمت مفتشي التموين وحماية المستهلك ومباحث التموين وإدارتيّ الصحة والطب البيطري على الأسواق والمخابز البلدية، أسفرت عن ضبط وتحرير 10 مخالفات متنوعة جاءت على النحو التالي: 4 محاضر خبز ناقص الوزن، و3 عدم وجود لوحة تشغيل، و2 عدم نظافة أدوات العجن، ومحضر واحد عدم إعطاء بون صرف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف عبد الحكيم محمد مدير إدارة تموين مطاي شمال المحافظة أنه تم اليوم تنظيم حملة رقابية وتفتيشية على الأسواق والمطاعم والمحلات التجارية ومنافذ بع المواد والسلع الغذائية بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي وحماية المستهلك ومباحث التموين وإدارتي الصحة والطب البيطري بالمركز أسفرت عن ضبط وتحرير 10 مخالفات تنوعت ما بين 4 محاضر سلع بدون فواتير و3 ذبح خارج السلخانة و3 محاضر عدم وجود شهادات صحية كما تم مصادرة 3 طن أعلاف مجهولة المصدر ولحوم بلدية مذبوحة خارج السلخانة و3 جركن زيت طعام بدون فواتير وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.

ومن جانبه أكد الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بمحافظة المنيا أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة فرض الرقابة والانضباط التمويني على الأسواق والمخابز البلدية وضبط الأسعار والتأكد من توافر احتياجات المواطنين وسلامة المعروض من السلع والمواد الغذائية للاستهلاك الآدمي حرصا علي صحة المواطنين ورصد كافة محاولات احتكار السلع الغذائية، مشيرًا إلى أنه وجه بتشديد الرقابة على جميع مخابز المحافظة ومتابعة الأسواق واستمرار إدارة الرقابة بالمديرية في حملاتها اليومية.