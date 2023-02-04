«القوى العاملة» تشارك في المؤتمر العربي السابع للمرأة بالأقصر

تلقت وزارة القوى العاملة، تقريرًا من مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر، بشأن مشاركة المديرية برئاسة الدكتور هشام محمد عبدالله، مدير المديرية، في المؤتمر العربي السابع للمرأة، تحت شعار "المرأة الريفية صانعة الإنجازات" برعاية الأكاديمية الدولية للدراسات والعلوم الإنسانية بالتعاون مع الجمعية الدولية لريادة الأعمال ودعم المرأة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بالاهتمام بالمرأة وتمكينها اقتصاديًا باعتبارها شريكة في بناء الوطن والجمهورية الجديدة.

وأوضح مديرية القوى العاملة بالأقصر في تقريره للوزارة اهتمام وزارة القوى العاملة بملف المرأة وإدماجها في سوق العمل وذلك بتدريبها على مهن مطلوبة بسوق العمل من خلال مركز التدريب المهني التابع للمديرية أو الوحدة المتنقلة الموجودة في إحدى القرى وكذلك تعريفها بفرص العمل المتاحة من خلال الإرشاد والتوجيه لكيفية البحث عن فرص العمل وكذلك إعداد السيرة الذاتية والتحضير لمقابلة عمل ناجحة من خلال مكاتب التشغيل المنتشرة بمحافظة الأقصر والتابعة للمديرية، فضلاً عن عقد ندوات للتوعية من خلال مكتب شؤون المرأة التابع للمديرية وكذلك وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى التابعة أيضا للمديرية.

وشارك في اللقاء وفود من عدة دول عربية منها: ليبيا، والجزائر، وتونس، واليمن، وذلك بحضور الدكتور حمدى حسين رئيس جامعة الأقصر والدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان السابق، ومحمد حسين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأزهر الشريف بالأقصر، والقس عويس عبد المالك، راعي كنيسة السيدة العذراء بالعديسات، والدكتور جابر كامل، رئيس المؤتمر، وتسلم الدكتور هشام عبدالله، مدير المديرية درع تكريم للمديرية لدورها في دعم ومساندة المرأة وقضاياها.