مازيمبى يكشف رسميًا عن تفاصيل زيارة وفد «كاف» بشأن دورى السوبر الإفريقى

كشف نادي مازيمبي الكونغولي، عن تفاصيل زيارة وفد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للملاعب والمنشأت الرياضية في بلاده، في إطار التحضيرات لإقامة بطولة دوري السوبر الإفريقي.

ويعد نادي مازيمبي، من بين الأندية المزمع مشاركاته في النسخة الأولى لدوري السوبر الإفريقي، والمقرر إقامتها خلال العام الجاري.

وقال النادي الكونغولي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، أنه مويس كاتومبي رئيس مجلس إدارة مازيمبي، فتح أبواب ملعب «كامالوندو» (المعقل الرئيسي للفريق)، وجميع البني التحتية الأخرى، يوم أمس الجمعة، لمفتشى «كاف» الذين قاموا بفتح بفحص جميع مرافق النادي".

وأشار النادي في بيانه، إلى وفد «كاف» قام بفحص أرضية الملعب، ومقاعد المشجعين، وأماكن جلوس كبار الشخصيات والمقصورات الأخرى، مضيفًا أن مرافق النادي نالت إعجاب مفتشي الاتحاد الإفريقي.

ومن جانبه، علق محمد سيدات، مدير كرة القدم الاحترافية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، على زيارة وفد «كاف» لنادي مازيمبي، حيث قال في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: "هذه الزيارة هي جزء من التحضير لهذه المسابقة. كنا في القاهرة وتونس والدار البيضاء ونقوم بزيارة الأندية الكبرى في القارة والملاعب الكبيرة".

وأضاف: "تتكون المنافسة في المرحلة الأولية من 24 فريقًا ولكن بالنسبة للنسخة الأولى ، سيكون هناك ثمانية أندية يتم اختيارها وفقًا لتصنيف «كاف» للسنوات الخمس الماضية. وبالتأكيد مازيمبي سيكون متواجدًا، ويسعدنا أن نسمع أن هناك اهتمام مباشر من النادي الكونغولي بالمشاركة في تلك المسابقة" .

وأوضح النادي في بيانه، أنه بعد زيارة الملعب، التقى وفد «كاف» بإدارة النادي بقيادة الأمين العام فريدريك كيتنجي، في وجود مندوب من الاتحاد الكونغولي، أدولف كابامبا، أحد نواب رئيس الاتحاد، مضيفًا أنه دارت المناقشات حول توصيات «كاف» لنجاح دوري السوبر الإفريقي.

وأكد مازيمبي، مفتشو «كاف» توجهوا إلى ملعب فريدريك كيباسا، الذي تم تجديده مؤخرًا، مضيفًا أنه هناك وعد من جانب مسئولي «كاف»، بإرسال تقرير عن حالة العشب والملعب نفسه في الأشهر المقبلة.

وأنهى مسئولو «كاف» زيارتهم التفقدية، بزيارة لمركز فوتوكا التدريبي، الذي يبعد حوالي 30 كم عن المدينة.

وتحدث وفد «كاف» بقيادة محمد سيدات مع مويس كاتومبي، رئيس مازيمبي، لمناقشة التصورات الخاصة بالبطولة، مشيرًا إلى أن كاتومبي رحب كثيرًا بالمشاركة في تلك المسابقة.

وأكد مازيمبي في بيانه، أن وفد «كاف» أبدى رضاه التام عن كافة مرافق النادي.

ومن المقرر أن يشارك في هذه البطولة، أفضل الفرق الإفريقية، من بينها الأهلي والترجي التونسي والوداد المغربي، وصن داونز الجنوب إفريقي، ومازيمبي الكونغولي، حيث من المقرر أن تنطلق النسخة الأولى لدوري السوبر بداية من شهر أكتوبر من المقبل، بمشاركة ثمانية أندية فقط.

وسيحصل الفائز بلقب دوري السوبر الإفريقي، على جائزة قيمتها 11.6 مليون دولار، كما سيخصص جزء من عوائدها المالية لدعم جميع الاتحادات الوطنية في القارة، بمبلغ مليون دولار.