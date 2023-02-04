السبت 04 فبراير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

بـ20 جنيها.. عروض على الكتب في جناح مؤسسة هشام الصقلاني بمعرض الكتاب

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قدم جناح مؤسسة هشام الصقلاني في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 54 المقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، عروضًا لزائري المعرض في يومه العاشر، حيث وصل سعر الكتاب 20 جنيها.

وقال إبراهيم أحمد مسؤول الجناح، إن هدف الجناح هو نشر التوعية والثقافة بين القراء لذلك قام بتقديم العروض والخصومات للزائرين، وذكر أن الجناح يضم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الكتب في مختلف المجالات التي يبحث عنها القراء.

وأضاف أن حجم الإقبال هذا العام كبير جداً مقارنة بالعام الماضي، كما أن زائري المعرض التقطوا الصور التذكارية مع بعضهم البعض تخليدًا لذلك اليوم، وأوضح أن الجناح يضم مجموعة من القصص والروايات التي تتحدث عن الحضارات القديمة.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
ئيس مجلس الوزراء التجمع الخامس الحضارات القديمة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الدولي للكتاب الراحل صلاح جاهين الصور التذكارية

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