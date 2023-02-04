إحالة مسجل خطر يتاجر فى النقد الأجنبى بحلوان للمحاكمة

أمرت نيابة حلوان الجزئية اليوم، بإحالة مسجل خطر إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الاتجار في الأقراص المخدرة والعملات الأجنبية بالمخالفة للقانون، ومصادرة المضبوطات.

كانت نجحت قوة أمنية في ضبط أحد الأشخاص، حال قيادته سيارة، دون لوحات معدنية بحوزته عدد من الأقراص المخدرة والمنشطة- مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية مشغولات ذهبية.

وبمواجهته اعترف بحيازته الأقراص بقصد الاتجار والمبالغ والعملات الأجنبية والمشغولات الذهبية من متحصلات البيع، والهاتف المحمول للتواصل بعملائه والسيارة لسهولة التنقل.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة للتحقيق.