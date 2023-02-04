السبت 04 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة مسجل خطر يتاجر فى النقد الأجنبى بحلوان للمحاكمة

متهم
متهم

أمرت نيابة حلوان الجزئية اليوم، بإحالة مسجل خطر إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الاتجار في الأقراص المخدرة والعملات الأجنبية بالمخالفة للقانون، ومصادرة المضبوطات.

كانت نجحت قوة أمنية في ضبط أحد الأشخاص، حال قيادته سيارة، دون لوحات معدنية بحوزته عدد من الأقراص المخدرة والمنشطة- مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية مشغولات ذهبية.

وبمواجهته اعترف بحيازته الأقراص بقصد الاتجار والمبالغ والعملات الأجنبية والمشغولات الذهبية من متحصلات البيع، والهاتف المحمول للتواصل بعملائه والسيارة لسهولة التنقل.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة للتحقيق.

حلوان محاكمة النقد الأجنبي مسجل خطر إحالة المشغولات الذهبية المخالفة للقانون المحاكمة الجنائية الاقراص المخدرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابدأ فى دعم «ابدأ»

الأكثر قراءة

لينك تسجيل قراءة الغاز بتروتريد 2023

أولى ثانوي.. لينك الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة البحيرة الترم الأول 2023

الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر فبراير 2023 في ناتجاس و بتروتريد

محاولة للتجسس أم انحراف عن المسار.. انقسام أمريكي بشأن أزمة المنطاد الصيني

تجديد حبس المتهمين بقتل «عجوز الإسكندرية» داخل شقتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

استاد بورسعيد وفكرة خارج الصندوق

د. منى حلمى

الدين الذى يؤمن به الجميع

القس رأفت رؤوف الجاولي

أرقى لغة

صفاء النجار

معرض القاهرة الدولى للكتاب.. التحليق بجناحى إيزيس وعين حورس

سارة شريف

فى المكان الصحيح

ماجد حبته

ارفعوا أيديكم عن إفريقيا

خالد حريب

الهبدجية اشتكوا

محمد عبدالعزيز

الأب بطرس.. نموذج للمحبة

صور

توقيع كتاب فاروق فلوكس بمعرض القاهرة الدولى

علم مصر يزين معرض القاهرة الدولى للكتاب

ندوة مناقشة كتاب «الدبلوماسية الثقافية بين الأصل والصورة» في معرض القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير: القيادة رفضت جميع الضغوط لثنيها عن مواصلة تحركاتها ضد إسرائيل

بينهم حالات حرجة.. إصابة 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى جنوب أريحا

رئيس النواب الأردنى: الحكومة الإسرائيلية أصبحت عبئًا على عملية السلام