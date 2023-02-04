السبت 04 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تردد قناة تايم سبورت الأرضي وخطوات ضبطه على القمر الصناعى

أون تايم سبورت
أون تايم سبورت

يبحث عشاق و محبى الساحرة المستديرة كرة القدم، عن تردد قناة اون تايم سبورت الأرضية، وذلك بالتزامن مع إذاعة مباراة الأهلى وفريق سياتل ساوندرز الأمريكي في الجولة الثانية من كأس العالم للأندية بالمغرب، و التي من المقرر أن تقام  اليوم السبت الموافق  4 فبراير، حيث تحظى المباراة باهتمام كبير من جانب الجماهير خلال هذه الساعات، وذلك نظرًا لأنها مختصصة في نقل وإذاعة مباريات الدوري المصري الممتاز ومباريات كأس مصر.

ونجحت قناة TIME SPORTS في الحصول على حقوق عرض مباراة النادي الأهلي وفريق سياتل ساوندرز الأمريكي في الجولة الثانية من كأس العالم للأندية بالمغرب والمحدد لها السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة.

مباراة النادي الأهلي وفريق سياتل ساوندرز الأمريكي

ومن المقرر عرض مباراة اليوم في كأس العالم للأندية مجانا لجمهور الكرة المصري ويعلق على المباراة المعلق الرياضي محمد الكواليني وتقدم القناة استديو تحليليا للمباراة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سياتل ساوندرز الأمريكي في الجولة الثانية من كأس العالم للأندية بالمغرب والمحدد لها السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة.

"الدستور" ترصد خلال السطور القادمة كيفية ضبط قناة أون تايم سبورت الأرضي لنقل مباراة الأهلى وفريق سياتل ساوندرز الأمريكي فى دور الربع النهائى من كأس العالم للأندية.

تردد قناة تايم سبورت الارضية

يستطيع جمهور ومحبى كرة القدم ضبط القناة باتباع الخطوات التالية: أن يقوم المواطن بتثبيت سلك استقبال قنوات التلفزيون الأرضي على جهاز أو شاشة التلفزيون، ويقوم بفصل ريسيفر البث الفضائي عن شاشة التلفزيون، من خلال الضغط  على ريموت التحكم والضغط على زر نقل البث على قنوات الاستقبال الأرضي.

 time sports

وفي حالة إذا لم تكن قناة أون تايم سبورت الأرضية غير مثبتة يجب الضغط على زر الإعدادات الموجود بريموت التحكم الخاص بالشاشة، ثم قنوات، وبعدها اختر توليف إعداد القناة، ثم توليف تلقائي ويقوم بالضغط عليها، ثم يقوم باختيار بحث رقمي، وينتظر قليلا لتحميلها.

تردد قناة aeatv الناقلة لمباراة الأهلي وسياتل ساوندرز

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي في كأس العالم للأندية 2023

و تعد قناة  تايم سبورت، واحدة من أشهر القنوات الرياضية، وكانت في بدايتها تسمى أون سبورت، ولكن بعد تم دمجها مع قناة تايم سبورت، أصبحت في الوقت الحالي تسمى On time sports.

تردد قناة أون تايم سبورت على النايل سات

يستطيع المشاهد متابعة كافة المسائل المتعلقة بالمباريات والبرامج الرياضية على قناة أون تايم سبورت الأرضي من خلال التردد التالي على القمر الصناعي: النايل سات، دقة العرض: HDالتردد: 10853، الاستقطاب: أفقي H.، معدل الترميز: 27500. 

تردد قناة أون تايم سبورت على التلفزيون الأرضي تردد قناة أون تايم سبورت الأرضي هوUHF32.، القمر الصناعي : نايل سات، التردد : 10853، الاستقطاب : أفقي، معامل الترميز : 27500.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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