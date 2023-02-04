السبت 04 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الشرقية يتابع أعمال النظافة والتطوير بطريق بلبيس الزقازيق

جولة محافظ الشرقية
جولة محافظ الشرقية

أجرى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، جولة مفاجئة، اليوم، بشوارع مدينة بلبيس؛ لمتابعة أعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية لتوفير جو بيئي وصحي للمواطنين.

بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال التطوير الجارية بطريق بلبيس الزقازيق بداية من كارتة بلبيس، وصولاً لميدان الحصان والمُنفذة بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكباري والتي تشمل رفع كفاءة الطريق واستعدال المطبات وتسوية الحفر وتطوير النيوجرسي الفاصل بين الطريق من الاتجاهين لتوفير الراحة للمسافرين ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري للطريق. 

واطمأن المحافظ على انتهاء أعمال تهذيب الأشجار وغسيل البلدورات وتبليط السور الموازي لسور مصنع الجوت، وكذلك رصف المنطقة الموازية لسور الكلية الجوية ببلاط الإنترلوك، مع إضفاء لمسة جمالية لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

كما تابع المحافظ أعمال رفع قطع غيار السيارات المتعدي أصحابها على حرم الطريق، مشددًا على رئيس المركز بمتابعة أصحاب معارض ومراكز إصلاح السيارات وإلزامهم بالمساحات المخصصة لهم وعدم افتراش بضاعتهم والأدوات المستخدمة في الصيانة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتفقد المحافظ أعمال دهان أكشاك الكهرباء لتتماشى مع خطة التطوير والتجميل الجارية بالمنطقة، مشددًا على ضرورة المراجعة المستمرة لأعمدة الإنارة وصيانتها أولًا بأول للحفاظ على أرواح المارة.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل بمختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.   

وقال المحافظ إنه سيواصل جولاته المفاجئة لكل المراكز والمدن والأحياء لمتابعة أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة لهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقصرين، مؤكدًا أن الفترة الحالية تتطلب من الجميع بذل المزيد من الجهد والعمل لنيل رضا المواطنين.

أعمال التطوير الجارية أعمال النظافة الهيئة العامة للطرق والكباري الهيئة العامة للطرق الجمالي والحضاري الشوارع والميادين الرئيسية الكلية الجوية

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