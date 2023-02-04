رفع كفاءة الشوارع والميادين في الوحدات المحلية بالدقهلية

أكد محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، ضرورة استمرار أعمال الوحدات المحلية في رفع تراكمات القمامة والمخلفات والأتربة ورفع كفاءة الشوارع والميادين من خلال التجميل والإنارة وكذا متابعة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتعامل الفوري مع كل أشكال المخالفات.

وتابع المحافظ إزالة حالة تعدٍ على أرض إصلاح زراعي على مساحة 80 متر مربع بقرية كوم الدربي، كما تم متابعة أعمال رفع المخلفات والقمامة بقرية ميت الصارم بنطاق مركز ومدينة المنصورة.

وفي مركز ومدينة بني عبيد - تم تنفيذ أعمال إزالة عدد 5 حالات تعدٍ على حرم الصرف على جسر بحر حادوس على مساحة 1000 متر مربع والتعديات عبارة وتم إزالتها على الفور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي شربين - تم متابعة أعمال الرصف التي يتم تنفيذها بنطاق المدينة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية لهذا العام وتم التعامل الفوري مع إحدى المخالفات وهي قيام أحد المواطنين بفتح مطلات على الوحدة الصحية وتم على الفور غلقها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة، كما تم متابعة أعمال تنفيذ وإنشاء وحدة طب الأسرة بقرية دانجواي وكذا متابعة أعمال تدعيم وصيانة الإنارة العامة وأعمال الرصف الجاري تنفيذها بقرية الحاج شربيني ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة لمتابعة معدلات التنفيذ وفقا للأصول الفنية المقررة.