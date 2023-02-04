3 مصابين بطلقات نارية طائشة خلال حفل زفاف في الفيوم

أصيب 3 أشخاص، بطلقات نارية خرطوش، في حفل زفاف بقرية الغرق، بمركز إطسا، بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إطسا المركزى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

شهدت قرية الغرق، بمركز يوسف الصديق، بمحافظة الفيوم، إصابة 3 مواطنين، بطلقات نارية طائشة، أثناء إطلاق النيران فى حفل زفاف، وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 3 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أطسا المركزى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

شهد طريق " القاهرة- أسيوط" الصحراوى الغربى، وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، أسفل كوبرى دمو باتجاه أسيوط، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 6 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.