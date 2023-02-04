السبت 04 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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رئيس وزراء رومانيا: نسعى لتعزيز علاقات التعاون مع مصر

استقبال مدبولي لنظيره
استقبال مدبولي لنظيره الروماني

قال رئيس الوزراء الروماني، نيكولاي تشوكا، إنه من دواعي سروره تنفيذ تلك الزيارة إلى مصر بعد مرور 20 عامًا على آخر زيارة، وذلك تعزيزًا للعلاقات الثنائية بين البلدين.
وأشار رئيس الوزراء الروماني، خلال مؤتمر صحفي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن بلاده ستستمر في العمل مع مصر للحفاظ على التماسك في العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأضاف أنه ناقش مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعض الموضوعات المهمة بين البلدين، وكذلك بين الوزراء الرومانيين والمصريين.
ولفت إلى أن تلك النقاشات تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ورمانيا في عدة مجالات، مشيرًا إلى أن حجم التجارة بين البلدين يبلغ مليار دولار، مشيرًا إلى أنه لا بُد من بحث المزيد من السبل لزيادة العلاقات التجارية.
ونوه بأن الأزمة الروسية الأوكرانية أتاحت الفرصة للتعاون مع دول الجوار، لافتًا إلى أهمية تعزيز جميع العلاقات مع تلك الدول.

رئيس الوزراء الروماني مصر ورومانيا العلاقات بين مصر ورومانيا الدكتور مصطفى مدبولي التعاون التجاري بين مصر ورومانيا

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وائل لطفي

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