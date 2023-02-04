مشاجرة تنهي حياة مواطن متأثرًا بإصابته في الغردقة

لفظ مواطن أنفاسه الأخيرة بمستشفى الغردقة العام، بعد أن نقل إليها إثر إصابته في مشاجرة بشارع المصالح بمدينة الغردقة، مع آخرين، بسبب خلافات بينهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لغرفة النجدة، وكذلك غرفة إسعاف البحر الأحمر يفيد بنشوب مشاجرة بشارع المدارس بالغردقة، أُصيب خلالها شخص بإصابات بالغة، وتم الدفع بسيارات الإسعاف ونقلت المصاب للمستشفي، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله.

وتبيّن أن المجني عليه حدثت بينه وبين آخرين خلافات تصاعدت إلى مشاجرة أُصيب خلالها، ونقل إلى المستشفى ولفظ أنفاسه الأخيره هناك، وأكد مصدر طبي بمستشفي الغردقة العام، أنه جرت محاولات لإنقاذ الشاب ولكن إصابته كانت خطيرة بمنطقة الرقبة، وتوفي بعد دخوله المستشفى بدقائق.