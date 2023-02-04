إصابة 6 مواطنين فى حادث تصادم بين سيارتين بالفيوم

وقع حادث تصادم بين سيارتين بطريق «القاهرة- الفيوم» الصحراوي، أمام قرية جرفس التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم، وأسفر عن إصابة 6 مواطنين وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

شهد طريق «القاهرة- الفيوم» الصحراوي وقوع حادث تصادم بين سيارتين إحداهما ميكروباص محملة بالركاب، والأخرى ملاكي، ووجود عدد من المصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 6 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.