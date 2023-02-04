السبت 04 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موسكو تكشف عن زيارة مرتقبة لمسؤول أمني إيراني الأسبوع المقبل

علي شمخاني
علي شمخاني

كشفت السلطات الروسية اليوم، عن زيارة مرتقبة لمسؤول أمنى إيراني لموسكو الأسبوع المقبل.

وصرح مدير القسم الآسيوي الثاني بوزارة الخارجية الروسية زامير كابولوف، بأن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني سيصل إلى روسيا الأسبوع المقبل لإجراء مشاورات حول أفغانستان.

وأشار كابولوف إلى أن شمخاني سيشارك في الاجتماع التقليدي متعدد الأطراف بشأن أفغانستان على مستوى رؤساء مجالس الأمن في عدة دول، وفقا لما نقلته وكالة نوفوستى.

وأكد المسؤول الروسى أن تلك الزيارة مخطط لها منذ فترة طويلة وستكون أفغانستان الموضوع الرئيسي.

وحول التطرق خلال المشاورات لهجوم الطائرات المسيرة على منشأت عسكرية في أصفهان الإيرانية، نفى كابولوف تلك الأنباء قائلا "على حد علمي، لا يوجد شيء من هذا القبيل على جدول الأعمال".

موسكو مسؤول أمنى إيراني الخارجية الروسية المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني روسيا أفغانستان

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