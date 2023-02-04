السبت 04 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. أولى جلسات محاكمة دفاع المتهم بقتل الإعلامية شيماء جمال

الإعلامية شيماء جمال
الإعلامية شيماء جمال

تنظر بعد قليل المحكمة الابتدائية المختصة، أولى جلسات محاكمة الإعلامي أحمد رجب، ومحامي المتهم الثاني بقضية قتل الإعلامية شيماء جمال، في الدعوى المقامة من والدتها تتهمه فيها بالسب والقذف والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت قد قررت نيابة الشئون الاقتصادية وغسيل الأموال إحالة القضية رقم 125 لسنة 2023 والمقيدة برقم 6631 لسنة 2022 جنح اقتصادية والمقامة من والدة المجني عليها الإعلامية شيماء جمال، ضد دفاع المتهم الثاني في القضية والإعلامي، إلى الدائرة الابتدائية المختصة بمحكمة القاهرة الاقتصادية، وحددت المحكمة جلسة  اليوم 4 فبراير 2023 لنظرها.

وتقدم أشرف فرحات - محامي والدة الإعلامية شيماء جمال، بـ21 مقطع فيديو في أولى جلسات محكمة جنح الزيتون، تثبت واقعة السب والقذف والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضد موكلته من الإعلامي، ودفاع المتهم الثاني في القضية.

وكشف محامي والدة شيماء جمال، في صحيفة دعواه، أن المشكو في حقه الأول يمتلك منصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب ومسماه بـ«مهمة خاصة»، واصفا نفسه بالإعلامي، استضاف من خلالها المعلن المشكو في حقه الثاني ملقبا إياه بالدكتور إبراهيم طنطاوي، شاهد النفي في القضية المعروفة إعلاميا بقضية مقتل الإعلامية شيماء جمال، والذى كان يحضر التحقيقات فيها مع المتهم الثاني، وانسحب من التحقيقات عقب إدلاء المتهم بتفاصيل الواقعة، وأخذ المعلن إليهما الأول والثاني يتناولان الحياة الخاصة بالمجنى عليها ويصفونها بأبشع الصفات التي تنال من شرفها واعتبارها في المجتمع، وكان ذلك من خلال إطلاق فيديوهات صوت وصورة على قناته.

المحكمة الابتدائية المختصة الاقتصادية الإعلامية شيماء جمال السب والقذف التواصل الاجتماعي

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