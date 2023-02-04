السبت 04 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس أب ونجله في واقعة فيديو «النصب» بالتجمع

حبس متهم
حبس متهم

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم السبت، بحبس أب ونجله المتهمين بالنصب على المواطنين من خلال الادعاء بتعطل السيارة الخاصة بهما، للحصول على مبالغ مالية نظير استجدائهم لقائدي المركبات، بنطاق منطقة القاهرة الجديدة، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

تعود الواقعة عندما تم تداول مقطع فيديو عبر تطبيق "يوتيوب" تحت عنوان "أحدث طرق النصب بالمرسيدس"، متضمنًا قيام شخصين بالنصب على المواطنين من خلال الادعاء بتعطل السيارة الخاصة بهما، والاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين.

وبالفحص ومن خلال استخدام التقنيات الفنية الحديثة، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص ونجله، لهما معلومات جنائية، حال توقفهما بالسيارة المُشار إليها بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، وتبين أنها مملوكة لشخص آخر، غير مُبلغ بسرقتها، ومنتهية التراخيص، وبمواجهتهما إعترفا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى النصب على المواطنين على النحو المُشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

قاضي المعارضات محكمة جنح القاهرة الجديدة بس أب ونجله

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وائل لطفي

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