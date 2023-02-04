«قومي البحوث»: مازلنا نحاول فك لغز خلطات التحنيط

كشف الدكتور محمود محمد بهجت أستاذ الكيمياء الحيوية ورئيس قسم الكيمياء العلاجية بـ«القومي للبحوث» تفاصيل إنجاز بحث من قبل فريق مصري ونشر الدراسة العلمية في مجلة Nature، قائلاً إنها أكبر مجلة علمية في العالم ووسائل الإعلام الدولية لم تتوقف عن الحديث عن البحث المصري لمدة ثلاثة أيام متتالية.

وأضاف «بهجت» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» المذاع على فضائية «اكسترا نيوز» أن الفريق المصري نجح إمام العالم في إثبات أنه قادر علي تحليل عيناته داخل المعامل المصرية دون اللجوء لخروج العينات خارج مصر، ويحدث تكامل بين الفريق المصري والفريق الألماني داخل القومي البحوث لتحليل العينات وخروج البحث العلمي بالنتائج.

وأوضح أستاذ الكيمياء الحيوية أن المصري القديم كان متمز وعظيم جداً لأنه من خلال البحث تم اكتشاف أن المصري القديم كان يجلب من الأماكن الاستوائية بعض النباتات التي يستخرج منها مواد الفعالة للتحنيط وحفظ المومياوات، ما يثبت أنهم كانوا يعملوا بمنهج علمي.

وأكد أستاذ الكيمياء الحيوية، أن البحث أول خطوة على الطريق، وأننا سنستمر في فك لغز الخلطات التي كانوا يستخدمها المصريين القدماء في موضوع التحنيط والحفظ لمعرفة النسب التي يكنوا يستخدموها من النباتات.

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وقد تم تحليل بقايا المركبات العضوية في أواني التحنيط في المركز القومي للبحوث من خلال شبكة المعامل المركزية (معمل الكروماتوجرافي)، ووجد أن هذه الأواني تحتوي على خليط من الزيوت العطرية، مثل: زيت الأرز، والقطران، ودهن حيواني وبعض الراتينجات الصنوبرية، واتضح من الدراسة أن عملية التحنيط تختلف حسب العضو المُحنط، وأن كل عضو له خلطة مُتخصصة من الزيوت والراتنجات والدهون النباتية والحيوانية وليس خلطة واحدة، وبهذا أظهرت نتائج البحث لأول مرة أن المصريين القدماء لم يستخدموا نفس المواد الحافظة لحفظ أجزاء الجسم المختلفة ولكن تباينت المواد الحافظة ومكوناتها من جزء لآخر.