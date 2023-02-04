أبرز فعاليات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قبل صوم يونان

شهدت إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عددًا من الفعاليات خلال الفترة الحالية، قبيل احتفالاتها بصوم يونان، ويبدأ 6 فبراير.

المؤتمر الثالث لخدام إيبارشية البحر الأحمر

إذ اختتمت إيبارشية البحر الأحمر أمس فعاليات مؤتمر الخدام والخادمات بالإيبارشية، في دير السيدة العذراء بجبل أسيوط، والذي أقيم بعنوان "الخادم والعمل الداخلي أمام الله" وشارك فيه حوالي ١٦٠ خادم وخادمة.

حاضر في المؤتمر إلى جانب نيافة الأنبا إيلاريون أسقف الإيبارشية، أصحاب النيافة الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، والأنبا يوأنس أسقف أسيوط، والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء "المحرق" بأسيوط، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لقطاع كنائس حدائق القبة والعباسية والوايلي، والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط، والأنبا أغناطيوس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى، وعدد من الآباء الكهنة.

لقاء للأرامل بإيبارشية منفلوط

كما نظمت أسرة القديسة حنة للأرامل بإيبارشية منفلوط، أمس، لقاءً للأرامل من أبناء الإيبارشية، بدير القديس أبو نوفر السائح بقرية منقباد.

حيث صلى نيافة الأنبا ثاؤفيلس أسقف الإيبارشية ورئيس دير الشهيد الأمير تادرس الشطبي القداس الإلهي، وشاركه الأب القس بيمن مجدي المشرف على الأسرة، وتابع نيافته تنظيم اللقاء.

الْمَاءِ وَالرُّوحِ" مؤتمر الخدام بإيبارشية دشنا

نظمت إيبارشية دشنا على مدار يومي أمس وأول أمس، مؤتمرًا لخدام وخادمات الإيبارشية بعنوان "الْمَاءِ وَالرُّوحِ"، بكنيسة القديس الأنبا شنودة بقرية العزب التابعة للإيبارشية، بحضور نيافة الأنبا تكلا مطران الإيبارشية.

تضمن المؤتمر بجانب صلاة القداس الإلهي محاضرة ألقاها نيافة الأنبا تكلا عن "سر المعمودية"، وأجاب عن أسئلة المشاركين في المؤتمر، كما تضمن المؤتمر محاضرات ألقاها عدد من الآباء الكهنة والخدام المتخصصون عن "سر المعمودية" و"سر الميرون"، وورش عمل ومسابقات، وأيضًا وزّع نيافة الأنبا تكلا الهدايا التذكارية على الآباء مجمع كهنة الإيبارشية والخدام والخادمات المشاركين، والذين بلغ عددهم ٢٢٠ خادم وخادمة.

سيامة كاهن بإيبارشية الشرقية

كما سام نيافة الأنبا مقار أسقف إيبارشية الشرقية ومدينة العاشر من رمضان، أمس كاهنًا جديدًا للخدمة بالإيبارشية.

وصلى نيافته القداس الإلهي صباح أمس في كنيسة السيدة العذراء والشهيد مار مينا بمدينة فاقوس التابعة للإيبارشية (مقر المطرانية)، وعقب صلاة الصلح تمت سيامة الشماس اسحق شاروبيم كاهنًا عامًا على الإيبارشية باسم القس بضابا.

وهذا من المقرر أن يقضي الكاهن الجديد فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة في دير السيدة العذراء "البراموس" بوادي النطرون.