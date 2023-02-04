السبت 04 فبراير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس «مياه القناة» يتفقد عددًا من مواقع العمل بالإسماعيلية

رئيس مياه القناة
رئيس مياه القناة

تفقد اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة.

رافق رئيس الشركة، عددًا من رؤساء القطاعات الفنية بالشركة عددا من مواقع العمل بمحافظة الاسماعيلية، وذلك في إطار المتابعة المستمر لتنفيذ خطة الإحلال والتجديد لشركة محافظات القناة؛ بهدف الحفاظ على أصول قطاع مياه الشرب والصرف الصحى والاستثمارات التي يتم ضخها في هذا المرفق الحيوي.

وأشار رئيس الشركة، إلى أن أعمال الإحلال والتجديد للمحطات ذات الأهمية القصوى لتلبية احتياجات المواطنين من خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

وتضمنت الزيارة تفقد محطة رفع صرف صحى الجاويش والتى تبلغ طاقتها التصميمية 10000 م3/يوم، وتفقد أعمال الإحلال والتجديد لمحطة رفع صرف صحى العشريني، والتي تبلغ طاقتها التصميمية 10000 م3 / يوم.

وتهدف الزيارة إلى الاطمئنان على سير العمل  وتذليل اية عقبات والوقوف على حجم الإنجازات ومتابعة الأعمال مع الشركات المنفذة واعطي “عصمت " توجيهات بسرعة الانتهاء الأعمال وفقًا للمواصفات والاشتراطات الفنية، والإسراع في الانتهاء من كافة الاعمال طبقا للجدول الزمني المخطط لها؛ وذلك لتحسين خدمات الصرف الصحي بالمناطق التى تخدمها تلك المحطات.

كما شملت الجولة، تفقد اصطفاف معدات وسيارات الشركة لمتابعة الحالة الفنية للسيارات والمعدات والاطمئنان على جاهزيتها للعمل بكامل كفاءتها، مؤكدًا على إجراء كافة عمليات الصيانة الدورية، وذلك لضمان كفاءتها واستدامة تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحى ضمن خطة الشركة والإجراءات المتخذة لمواجهة موسم السيول والامطار ومواجهة أي مشاكل متوقعة من أجل تقديم أفضل الخدمات لمواطني محافظات القناة.

أكد اللواء عبد الحميد عصمت اللواء عبد الحميد عصمت اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة

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وائل لطفي

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