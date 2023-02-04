السبت 04 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«مطاردة النسايب» تنتهي بمصرع شخص في انقلاب سيارة بالإسماعيلية

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

لقي شخص مصرعه، إثر انقلاب سيارته خلال مطاردة له من شقيق زوجته وزوج شقيقة زوجته؛ بسبب خلافات عائلية بينهما في الإسماعيلية.

تلقت مديرية أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوصول  جمال زكريا فهمي 27 سنة مقيم بمدينة القنطرة شرق إلى مستشفى القنطرة المركزي، وتوفي فور وصوله متأثرًا بإصابته.
وكشفت تحريات المباحث الجنائية عن وجود خلافات عائلية بين المجني عليه وشقيق زوجته وزوج شقيقة زوجته خلال الفترة الماضية.
وبحسب شهود عيان، فإن المتهمين طاردا المجني عليه بسيارة خلال قيادته سيارته الخاصة قرب معدية القنطرة شرق، ما أدى إلى انقلابه بالسيارة ووفاته فور وصوله للمستشفى.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيق.

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