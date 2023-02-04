«قدومك من المنيا شىء جميل».. أنوشكا تدعم متسابقة «الدوم»

كشفت المتسابقة تمارا عماد، عن موهبتها الغنائية أمام لجنة تحكيم برنامج "الدوم" بمقطع صغير من أغنية "يوم ليك ويوم عليك".

ووجهت الفنانة أنوشكا رسالة هامة للمتسابقة بعد حصولها على المفتاح الذهبي، قائلة: "مش هقدر أنكر نقطة ضعفي إنك جاية من المنيا لحد القاهرة علشان تثبتي موهبتك، مجرد إنك جيتي دا شيء جميل وانتي عندك موهبة لكن محتاجة تدريب".

مواهب مصر

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

"الدوم"

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالًا شديدًا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.