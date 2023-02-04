السبت 04 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بودن تؤكد ضرورة تضافر الجهود لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للانتقال الإيكولوجى

رئيسة الحكومة التونسية
رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان

أكدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان، ضرورة تضافر جهود مختلف الأطراف للعمل والتنسيق المشترك لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للانتقال الإيكولوجى وتحقيق أهدافها ووضع مرجع للتقييم والمتابعة.

 

جاء ذلك خلال رئاستها لاجتماع المجلس الوزارى الذى عقد للنظر فى الاستراتيجية الوطنية للانتقال الإيكولوجي وفق بيان صدرعن رئاسة الحكومة التونسية.


وعرضت وزيرة البيئة التونسية ليلى الشّيخاوى - خلال الاجتماع - محاور الاستراتيجية الوطنية للانتقال الإيكولوجي وأهدافها المستقبلية وتماشيها مع المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها تونس.


وأوضح البيان أن الاستراتيجية الوطنية للانتقال الإيكولوجي تهدف إلى ضمان توفر رأس المال الطبيعي وتحسين كفاءة استغلال الموارد في كافة الأنشطة وإعتماد حوكمة مؤسساتية شاملة وتوفير آليات تمويل ملائمة ومتاحة لكافة الفاعلين وتنفيذ تنمية محايدة للكربون متكيفة مع التغيرات المناخية وضمان التصرف الرشيد في الموارد الطبيعية وحماية واستصلاح المنظومات الايكولوجية، والقضاء على النقاط السوداء للتلوث وتطهير واستصلاح المواقع الملوثة وتركيز الاقتصاد الدائري، و تنمية الثقافة البيئية وكفاءة الموارد البشرية في مجالات حماية البيئة والتنمية المستدامة وتعميمها على مختلف القطاعات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابدأ فى دعم «ابدأ»

الأكثر قراءة

لينك تسجيل قراءة الغاز بتروتريد 2023

أولى ثانوي.. لينك الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

مقتل شخص وإصابة آخر فى هجمات تعرضت لها مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا

برقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 في جميع المحافظات

نضال الشافعى عن دوره بمسلسل «روليت»: نجسد الجانب الإنسانى للفنان

تشيلسى يسقط فى فخ التعادل السلبى مع فولهام فى الدورى الإنجليزى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رأفت رؤوف الجاولي

أرقى لغة

صفاء النجار

معرض القاهرة الدولى للكتاب.. التحليق بجناحى إيزيس وعين حورس

سارة شريف

فى المكان الصحيح

ماجد حبته

ارفعوا أيديكم عن إفريقيا

خالد حريب

الهبدجية اشتكوا

محمد عبدالعزيز

الأب بطرس.. نموذج للمحبة

د هند جاد

الدين.. بعين الولايات المتحدة الأمريكية

أحمد الصغير

سلطة رجال الدين والدولة المصرية.. عبر العصور المختلفة!

صور

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة مناقشة كتاب رتينة كلوب قديمة

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة الروابط الثقافية بين مصر وروسيا

ندوة الإعلام و المنصات الرقمية فى معرض القاهرة للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

ما بعد «هجوم القدس».. سيناريوهات التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين

زيارة استثنائية.. 5 ملفات ناقشها نتنياهو وماكرون فى فرنسا

الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات نتنياهو حول مبادرة السلام العربية