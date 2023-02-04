مروة ناجى تشارك فرقة «بنت البلد» فى ذكرى أم كلثوم بأوبرا الإسكندرية

في حفل كامل العدد

نظمت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، حفلًا فنيًا لإحياء ذكرى كوكب الشرق أم كلثوم بأوبرا الإسكندرية، بمشاركة فرقة «بنت البلد للموسيقي العربية» بقيادة عازفة القانون عفاف شكري التي شاركت بصولو «عزيزى عبده صالح».

قدمت بالفاصل الأول الفنانة بسمة عطا أغنيتي «هقابله بكرة، القلب يعشق كل جميل»، وقدمت الفنانة نهال محمد علي آلة الكمان موسيقى «يامسهرني»، وتألقت الفنانة حنان الخولي بتقديمها رائعتي أم كلثوم «الحب كله،حيرت قلبي».

و بالفاصل الثاني من الحفل شاركت الفنانة مروة ناجي بمجموعة متميزة من أجمل ما تغنت به كوكب الشرق، منها «ألف ليلة وليلة، غنيلي، برضاك، فكروني، أنت عمري، الأطلال».

ورفع حفل اليوم بأوبرا الإسكندرية شعار كامل العدد، حيث نفذت تذاكر الحفل فور طرحها للجمهور بأيام قليلة.

يشار إلي أن فرقة بنت البلد أسستها عازفة القانون الفنانة «عفاف شكري» في عام 2000 وهي من أوائل الفرق النسائية بمصر، وأقامت الفرقة عدة حفلات بمسارح دار الأوبرا المصرية ، كما شاركت بمهرجان القلعة للموسيقي والغناء، و أقامت عدة حفلات فنية بساقية الصاوي، كما شاركت بالمهرجانات الدولية.

وتعتمد فرقة بنت اليلد على العنصر النسائي، وتضم مجموعة متميزة من العازفات اللاتي شاركن بحفلات كبار المطربين والمطربات بمصر والوطن العربي.

ذكرى وفاة كوكب الشرق أم كلثوم

وتحل ذكرى وفاة كوكب الشرق أم كلثوم اليوم، والتى توفيت في يوم الإثنين 3 فبراير 1975م في القاهرة؛ بسبب قصور القلب عن عمر يناهز 76 عامًا، وشُيعت جنازتها من مسجد عمر مكرم بوسط القاهرة وكانت جنازة مهيبة ومن أكبر الجنازات في العالم إذ قُدر عدد المشيعين بين 2 إلى 4 ملايين شخص، وأعلنت إذاعات الشرق الأوسط والبرنامج العام وصوت العرب عن وفاتها.

حفل أم كلثوم بأوبرا الإسكندرية

حفل أم كلثوم بأوبرا الإسكندرية

حفل أم كلثوم بأوبرا الإسكندرية

حفل أم كلثوم بأوبرا الإسكندرية

حفل أم كلثوم بأوبرا الإسكندرية

حفل أم كلثوم بأوبرا الإسكندرية

حفل أم كلثوم بأوبرا الإسكندرية

حفل أم كلثوم بأوبرا الإسكندرية