السبت 04 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أحمد آدم لجورجينا: «لمى إيدك شوية ياختى.. رونالدو وراه هم ما يتلم»

أحمد آدم
أحمد آدم

قال الفنان والإعلامي أحمد آدم:"الناس  سابوا  كريستيانوا وسابوا الكلام على نادي النصر السعودي، ومسكوا في جورجينا.. جورجينا راحت، جورجينا جت.. راحت السوبر ماركت".

ووجه الفنان أحمد آدم، خلال تقديمه برنامج “آدم شو”، المذاع عبر فضائية “الحياة”، رسالة لجورجينا:" لمي إيدك شوية يا جورجينا ياختي، انتي جاية تصرفي وتبعزقي".

كما وجه رسالة ساخرة إلى كريستيانو رونالدو:"اسحب منها الفيزا.. انت وراك هم ما يتلم، ربنا يعلم بحالك.. ده كفاية إيجار السكن واخد حاجة أوضتين وصالة والمواضلات، كريستيانوا بيصرف فلوس كتيرة في المواصلات ووراه كوم عيال وراه هم ما يتلم". 

وتابع:"الصح إن أول سنة تقعد لوحدك، إنت محتاج تركز في الماتشات الكتيرة اللي جاية، انت هتقابل الاتحاد السكندري".

عن برنامج “آدم شو”

ويعد "آدم شو" أضخم برنامج كوميدي على الشاشات المصرية والعربية، ويناقش آدم، في البرنامج، في إطار كوميدي وساخر، بعض الظواهر والسلوكيات الاجتماعية، كما يمزج البرنامج بين الاستاند أب كوميدي والأغاني، ويستضيف أشهر نجوم المحتوى الكوميدي على السوشيال ميديا، ويذاع البرنامج، على شاشة تليفزيون الحياة، يومي الخميس والجمعة، في العاشرة مساء.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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