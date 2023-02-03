برنامج «اليوم» يرصد مملكة الرخام المصرية في مدينة كنوز

كشف المهندس أبوبكر أحمد، نائب العضو المنتدب ومدير عام مدينة كنوز، عن فتح 6 محاجر في منطقة الجلالة لاستغلالها في أعمال التقطيع بالمدينة بدلًا من استيراد الرخام من الخارج بأسعار باهظة.

وقال، إن مدينة كنوز للرخام والجرانيت تقع في منطقة تقاطع بين القاهرة والعين السخنة مع طريق الجلالة، هذه المنطقة قريبة من ميناء العين السخنة بمسافة 6 كيلومترات.

وأكد أبوبكر أحمد، خلال لقائه ببرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن مدينة كنوز تقع بالقرب من ميناءين بالبحر الأحمر وهذا يحقق لها موقعًا استراتيجيًا متميزًا في أعمال التصدير وسهولة عمليات النقل.

ولفت إلى أنه بفضل مدينة كنوز أصبحت مصر لا تصدر الرخام خامًا الآن بل تصنعه وتستفيد من القيمة المضافة.

وأضاف، أن مدينة كنوز مساحتها 7 ملايين متر مربع، وهذه المساحة تنقسم إلى منطقتين صناعيتين، حيث تتكون المنطقة الأولى من 9 مصانع للرخام والجرانيت ومصانع تكميلية وتوجد بها 5 فنادق، إضافة إلى 7 عمارات سكنية للعمال والموظفين.

وأشار إلى أن المنطقة الصناعية الثانية بها 6 مصانع للرخام و20 عمارة سكنية وأربعة فنادق، والطاقة القصوى للإسكان في المدينة بأكملها 8 آلاف موظف وعامل.

وأكد في حديثه، أنه توجد مطاعم للعمال والمهندسين بالمدينة، حيث تقدم هذه المطاعم الوجبات للعاملين، كما توجد صالات رياضية مفتوحة.

وأشار إلى أن الهيئة الهندسية اعتمدت على كوكبة من أساتذة كلية الفنون الهندسية لعمل الهوية البصرية للمدينة التي تتفق مع الصناعة.