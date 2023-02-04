السبت 04 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل التقدم لمنحة حكومة أستراليا للعام 2023/2024

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي

أعلنت وزارة التعليم العالي عن فتح حكومة أستراليا للمنح الدراسية للعام 2023 – 2024  بتمويل كامل، وتوفر جميع النفقات مثل رسوم الدراسة والإقامة ومرتب شهري.
 

ويوضح موقع “الدستور” تفاصيل المنحة ومعايير القبول بها والشروط المطلوبة:

المرحلة الدراسية
بكالوريوس.
ماجستير.
دكتوراه.
شرح المنحة
 

وقدمت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة منحة دراسية ودورات دراسية قصيرة لجوائز أستراليا لأفراد من 27 دولة نامية بتكاليف تقديرية تبلغ 200 مليون دولار.

 

جوائز أستراليا هي منح دراسية تحويلية ودورات قصيرة مرموقة تقدم للقادة الناشئين من البلدان النامية للدراسة والبحث والتطوير المهني في أستراليا والمنطقة حتى يتمكنوا من العودة إلى ديارهم والمساهمة في تنمية بلادهم وازدهارها ومرونتها.


التمويل
توفر الحكومة الأسترالية التمويل كما يلي:

  • الرسوم الدراسية كاملة.
  • السفر بالطائرة ذهابًا وإيابًا.
  • رسوم دورة اللغة الإنجليزية.
  • نفقات الإقامة والمعيشة.
  • تكاليف التأمين الطبي.
  • إمكانية اصطحاب عائلتك معك عند القبول.

 

آخر موعد للتقديم
1 مايو من كل عام
 

كيفية التقديم؟
١- قدم بشكل مباشر واحصل علي قبول عبر اضغط هنا  
٢- قم بملئ بياناتك ثم اضغط علي كلمة «save» هناك.

٣- قم باكمال بياناتك واتبع التعليمات كما موضح هناك.


التخصصات المتاحة 
توفر حكومة أستراليا منح في كافة التخصصات مثل التخصصات الصحية والهندسية والأعمال وغيرهم.

وزارة التعليم العالي حكومة أستراليا منحة دراسية نفقات الإقامة والمعيشة الرسوم الدراسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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تفاصيل التقدم لمنحة حكومة أستراليا للعام 2023/2024

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