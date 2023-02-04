حفل زفاف أحمد عصام .. تامر حسنى والكينج يشهدان على عقد القران (صور)

احتفل مصمم الألعاب النارية العالمي والفنان أحمد عصام بعقد قرانه، بحضور نخبة من نجوم الفن، وشهد على عقد القران كلا من: تامر حسني والكينج ومحمد منير، في جو ملئ بالبهجة والسعادة بحفل زفاف أسطوري.

وحضر عقد القران عدد من أصدقاء أحمد عصام، من أبرزهم مصمم الإضاءة طارق صبري والفنان إسماعيل فرغلي والداعية مصطفى حسني وأخرون.

وشهد حفل زفاف الفنان أحمد عصام استعراضات نارية، كما قام النجم تامر حسني بتقديم باقة من أغانيه الشهيرة خلال الحفل والتي أشعلت الأجواء.

وكان أحمد عصام شارك مؤخرا في عدد كبير من الحفلات بفقرة الألعاب النارية لكبار نجوم الفن من أبرزهم تامر حسني الذي تربطه به صداقة سنوات عديدة.

يذكر أن آخر أعمال أحمد عصام كان مسلسل "طلقتك نفسي" والذي تم عرضه العام الماضي عبر شاشة قناة النهار وحقق من خلال دوره ردود أفعال إيجابية وحظي بعدد كبير من الاشادات من الجمهور والنقاد.

عقد قران الفنان أحمد عصام

عقد قران الفنان أحمد عصام

عقد قران الفنان أحمد عصام