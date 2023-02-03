الجمعة 03 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أشرف زكى: برنامج «الدوم» للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حرك المياه الراكدة

أشرف زكي
أشرف زكي

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن برنامج “الدوم” للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حرك المياه الراكدة، ويؤكد أن مصر ولادة وعندها شباب جميل.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "بصراحة" مع الإعلامية رانيا هاشم، المُذاع على قناة "الحياة"، أن الفائز في برنامج “الدوم” الموسم الأول عن شعبة التمثيل هو الشاب سعد سمير وهو من الأقاليم بمحافظة المنوفية، والبنت من الإسكندرية، موضحًا أن بلدنا هي هوليوود الشرق.

وتابع: "كل الدول العربية اللي أسس فيها الحركة الفنية هم المصريين، معهد الفنون المسرحية في الكويت إحنا المصريين اللي عاملينه، وأجيال عظماء جدًا اشتغلوا في الجزائر والإمارات والسعودية".

أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية برنامج بصراحة قناة الحياة

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