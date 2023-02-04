السبت 04 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمد عدوية يكشف حقيقة تعرض والده لوعكة صحية

أحمد عدوية ونجله
أحمد عدوية ونجله محمد

نفى النجم محمد عدوية ما تردد من شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” حول تدهور الحالة الصحية لوالده النجم أحمد عدوية.

 

وقال عدوية، في تصريحات صحفية، إن هناك شخص قام بانتحال شخصيته وانشئ صفحة وهمية تحمل اسمه عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وقام بنشر الخبر الكاذب حول تدهور الحالة الصحية لوالده، مشيرا إلى أن النجم أحمد عدوية بخير ولم يصاب بأي شئ.

 

وكانت أخر أعمال أحمد عدوية فيديو كليب أغنية "على وضعنا"، والتي تعاون فيها مع نجله محمد عدوية والنجم محمد رمضان وهي من كلمات أمير شيكو، وتوزيع ديزل، وألحان ديزل وعبدو الصغير، والكليب من إنتاج MR1، وتنفيذ شركة شو ميديا برودكشن التي يرأسها محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، ومدير مالي"MR1" عبد الغني شوشة، ومن إخراج حسام الحسيني.

النجم محمد عدوية عدوية محمد عدوية النجم أحمد عدوية أحمد عدوية على وضعنا

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