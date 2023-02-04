أبرز أنشطة مجلس الوزراء خلال أسبوع

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 28 يناير حتى 3 فبراير 2023، وبشأن الأنشطة التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وبحسب التقرير، شملت توجه "مدبولي" إلى مدينة "حدائق العاصمة"، الواقعة شرق مدينة بدر بمحافظة القاهرة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بها، يرافقه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وقيادات الوزارة، فضلاً عن الإدلاء بتصريحات إعلامية خلال تفقده لمشروعات مدينة " حدائق العاصمة".

وقال إنه تم الانتهاء من أول حي متكامل بالمدينة في 18 شهراً، مشيراً إلى انتهاء أزمة البضائع المتراكمة في الموانئ، وأنه سيتم الاعلان قريباً من خلال مجلس الوزراء بصورة كاملة عن خطة طرح مختلف الشركات المستهدفة وأسمائها على مدار عام 2023.

كما شملت الأنشطة أيضاً، افتتاح السيد رئيس مجلس الوزراء مصنع شركة "بيوجينرك فارما"، لتصنيع اللقاحات والمستحضرات الحيوية، بمدينة العاشر من رمضان، يرافقه كل من رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، ورئيس هيئة الدواء المصرية، ورئيس مجلس إدارة شركة " بيوجينرك فارما"، ورئيس جهاز المدينة، ومسئولو الشركة، كما ألقى الدكتور مصطفى مدبولي كلمة خلال افتتاح مؤتمر "سى آي كابيتال للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" في دورته السابعة، وذلك بحضور وزراء التخطيط، والمالية، والتعاون الدولى، وقطاع الأعمال، ونخبة بارزة من المستثمرين ومؤسسات وبنوك الاستثمار العالمية، وعدد كبير من المستثمرين المحليين.

وتتضمن الأنشطة وفقاً للتقرير أيضاً، عقد مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، استعرض خلاله بعض الملفات الاقتصادية مثل نموذج الرخصة الذهبية التي تم إصدارها لـ 9 مشروعات، وعدد الشركات التى ستطرحها الدولة ضمن برنامج الطروحات.

كما توجه رئيس مجلس الوزراء إلى العاصمة السنغالية "داكار"، على رأس وفد رسمي يضم وزراء الكهرباء، والإسكان، والنقل، وعدد من ممثلى كبرى الشركات المصرية العاملة في مجال البنية التحتية؛ وذلك للمشاركة نيابة عن رئيس الجمهورية في الدورة الثانية لقمة "تمويل تنمية البنية التحتية فى أفريقيا".

وألقى كلمة نيابة عن رئيس الجمهورية، خلال القمة، حيث أعرب عن أمله أن يتبنى الاجتماع رؤية واضحة لكيفية تعزيز الشراكة مع الفاعلين الدوليين لتمويل المشروعات التنموية بقارة أفريقيا لاسيما تلك المتعلقة بالبنية التحتية.

كما شارك في المائدة المستديرة الرئاسية التي ناقشت "أولويات تمويل البنية التحتية في إفريقيا في إطار برنامج تنمية البنية التحتية الإفريقية PIDA PAP 2"، والتي أعقبت الجلسة الافتتاحية لقمة "داكار لتمويل تنمية البنية التحتية في أفريقيا"، وحضرها كل من رئيس جمهورية السنغال، رئيس الاتحاد الأفريقي، ورئيس جمهورية رواندا، رئيس اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية الأفريقية (النيباد) ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، ورئيس مجلس إدارة Afreximbank، والمدير العام لصندوق التضامن الأفريقي، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، لموانئ دبي العالمية.

أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، تطرق التقرير إلى لقائه مع وزير قطاع الأعمال العام لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة خلال هذه الفترة مثل طوير شركات الغزل والنسيج، والموقف التنفيذي لأعمال تطوير شركات الأدوية، وموقف تطوير مجمع الألومنيوم في نجع حمادى، علاوة على لقاء مع الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لمتابعة جهود دعم وتهيئة مناخ الاستثمار في مصر.

وجدد تأكيد استمرار مختلف أجهزة الدولة المعنية العمل على تقديم المزيد من التيسيرات لدعم قطاع الاستثمار، وجذب مزيد من المستثمرين المحليين والأجانب لضخ استثمارات جديدة أو التوسع في القائم منها، بجانب لقاء مع رئيس جمهورية السنغال، على هامش المشاركة في "قمة داكار الثانية لتمويل البنية التحتية"، وذلك بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، وسفير مصر في داكار.