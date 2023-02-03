أهم اجتماعات وقرارات وأنشطة مجلس الوزراء خلال أسبوع

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 28 يناير حتى 3 فبراير 2023، وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعي القطار الكهربائي الخفيف، والمونوريل، داخل نطاق العاصمة الإدارية الجديدة؛ من أجل دفع العمل بهما، وذلك بحضور وزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية، ورئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن اجتماع لمتابعة الإجراءات الخاصة بانتقال الحكومة للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور وزير النقل، ورئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية.

وتضمنت الاجتماعات أيضاً، وفقاً لما أبرزه التقرير، عقد سيادته اجتماع لمتابعة موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق"ACI"، وإجراءات تيسير الإفراج عن البضائع بالموانئ، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ورئيس مصلحة الجمارك، ومساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، ومدير صندوق تنمية الصادرات، ومدير إدارة التصدير بقطاع التجارة الخارجية، علاوة على عقد اجتماع لمتابعة آليات تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية في صناعة الأعلاف، حيث وجه بعرض تصور متكامل لاستغلال المخلفات الزراعية الاستغلال الأمثل في صناعة الأعلاف، وذلك بحضور وزيري البيئة، والزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، ومساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار.

كما شملت اجتماعات السيد رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للتقرير، اجتماعاً لمتابعة عدد من ملفات عمل وزارة التعاون الدولي خلال الفترة الراهنة، وذلك بحضور وزيرة التعاون الدولى، ومساعد الوزيرة للتخطيط الاستراتيجي، ورئيس قطاع التعاون متعدد الأطراف مع الأمم المتحدة وقطاع المؤسسات المالية الدولية بوزارة التعاون الدولي، بجانب اجتماع مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية التي تقوم بها الوزارة وبعض الملفات الأخرى، وذلك بحضور مساعد وزير التعليم العالي.

وتتضمن الاجتماعات كذلك، وفقاً للتقرير اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، لبحث عدد من الموضوعات التي تتعلق بأنشطة التنمية العمرانية، وذلك بحضور وزراء التخطيط، والإسكان، والزراعة، والتنمية المحلية، والثقافة، والتجارة والصناعة، والسياحة والآثار، وممثل وزارة الدفاع بالمجلس، ةمدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والأعضاء من ذوى الخبرة، بجانب عقد اجتماع لمتابعة مستجدات المشروع القومؤ لتنمية الأسرة المصرية، حيث تم استعراض برنامج الحوافز الإيجابية الذى يهدف بشكل رئيسي للوصول إلى معدل إنجاب أقل مما هو عليه حالياً، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومدير المركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، ورئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.

واستكمالاً لاستعراض الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، أضاف التقرير أنه تم عقد اجتماع لمتابعة خطوات تنفيذ برنامج الطروحات، حيث أشار إلى أنه سيتم الإعلان قريباً عن خطة الحكومة للطرح، لافتاً إلى أن هناك جزءاً سيكون الطرح فيه عاماً بالبورصة المصرية، وجزء آخر لمستثمرين استراتيجيين، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى، والمستشار القانوني لوزيرة التخطيط، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ومسئولي الصندوق، بجانب عقد الاجتماع الأسبوعي، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات مثل زيارة رئيس الجمهورية للهند وأذربيجان وأرمينيا، والتيسيرات التي وافق عليها مجلس إدارة "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة".