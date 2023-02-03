الجمعة 03 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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إفلاس من أعداء البلد.. رئيس هيئة قناة السويس يعلق على «العقد المزور»

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن العقد المنشور بشأن منح شركة أجنبية حق إدارة قناة السويس 99 سنة "كاذب ومزيف" ولا صحة له، مشيرًا إلى أن قناة السويس مصرية وملك للمصريين ولا يمكن أن نفرط في قطرة مياه واحدة من قناة السويس لأحد.

وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، إنه تابع ردود أفعال المصريين على العقد المزور وكانت كلها إيجابية، وكان هناك إجماع على أن العقد مزور حتى قبل نشر بيان الهيئة، والذي نفى كل هذه الادعاءات.

وأشار "ربيع"، إلى أن الشائعات دائمًا ما تطال الأشاء الناجحة والمتميزة، موضحًا أن هيئة قناة السويس أعلنت أمس عن أن شهر يناير 2023 حققت الهيئة أكبر عائد دولاري شهري في تاريخها ويبلغ 802 مليون دولار، ولذلك كان لا بد أن تخرج شائعة حتى "تنكد على المصريين".

وأضاف، أن هيئة قناة السويس اعتادت على ترديد الشائعات بشأن القناة، فمنذ إعلان حفر قناة السويس الثانية في 2014 تحدث أعداء البلد وقالوا "دي ترعة وفلوس الناس هتضيع".

وحول سبب ترديد الشائعات، قال: "ده إفلاس من أعداء البلد".

لفريق أسامة ربيع هيئة قناة السويس إدارة قناة السويس محمد الباز اخر النهار

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وائل لطفي

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