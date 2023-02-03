هيئة ميناء الإسكندرية تستقبل وفدًا صينيًا رفيع المستوى

استقبلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية برئاسة اللواء بحري نهاد شاهين رئيس مجلس الإدارة، وفدا صينيا رفيع المستوى برئاسة السفير الصيني بالقاهرة والقنصل العام الصيني بالإسكندرية، وقد تضمن الوفد عددا من المستثمرين الصينيين.

يأتى ذلك بناء على توجيهات الفريق كامل الوزير- وزير النقل.

وقام رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بالوفد الصيني والتأكيد على العلاقات الطيبة بين الجانبين المصري والصيني، مشيرا إلى أن ميناء الإسكندرية قد برز دورها الاقتصادي القوي خلال السنوات الأخيرة، مما يعزز دورها كبوابة للتبادل التجاري على البحر المتوسط، بالإضافة إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية، فضلا عن التعاون القائم بالفعل مع الجانب الصيني في مجال المشروعات والبنية التحتية مع التطلع إلى مزيد من التعاون ونقل الخبرات.

ومن جانبه؛ أعرب السفير الصيني عن اتفاقه مع رؤية ميناء الإسكندرية في أهمية تعزيز العلاقات والتعاون بين الجانبين الصيني والمصري في ظل العلاقات المتميزة بين البلدين والشراكة الاستراتيجية في ظل قيادة كل من الرئيسين المصري والصيني، خاصة أن عبدالفتاح السيسي رئيس جمهوريه مصر العربية أكد خلال زيارة الأخيرة للعاصمة الصينية على رأس وفد مصري رفيع المستوى على نجاح مصر في تفعيل شركات جديدة في إطار مبادرة الحزام والطريق مع الصين، وغيرها من الدول الأعضاء وسعي مصر لتعزيز جهود التنمية المستدامة في القارة الإفريقية.

وأضافت أن الاحترام المتبادل بين الجانبين شعبا وحكومة هو أساس نجاح التعاون المشترك، لا سيما وأن الجانب الصيني يقدر دور مصر التجاري والإقليمي في مختلف القضايا في القارة الإفريقية والشرق الأوسط، فضلا عن التعاون المشترك في مجابهة أزمة كورونا وكذا دور مصر في مؤتمر المناخ العالمي COP 27.

في هذا السياق فقد أعرب رئيس مجلس إدارة ميناء الإسكندرية عن مدى تقدير مصر لدولة الصين باعتبارها شريكا استراتيجيا متميزا وتفهمها للمتغيرات الإقليمية، فضلا عن العلاقة التاريخية بين البلدين، كما أن الصين تعد دولة عظمى في الاقتصاد والقوة البشرية والتكنولوجيا وحسن الإدارة، فضلا عن الاحترام المتبادل والتعاون في شتى المجالات وهو ما جعل هناك توافقا في الرؤى بين الدولتين، حيث إن التنمية هي سبيل نجاح العلاقات الدولية.

وأضاف أنه من هذا المنطلق فإن ميناء الإسكندرية يقدر دور الجانب الصيني في مشروعات الاستثمار والتنمية، خاصة في ميناء الإسكندرية حيث تم مؤخرا منح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض برصيف 100 بميناء الدخيلة لتحالف يضم شركة هاتشيسون، فضلا عن توقيع مذكرة تفاهم مع تحالف استثماري صيني متميز بشأن مشروع انشاء منطقة لوجستية كظهير لميناء الإسكندرية على مساحة 273.7 فدان وغيرها من أوجه التعاون التجاري والاستثماري، كما تم التنويه عن مقترح توقيع مذكرة تفاهم بين ميناء الإسكندرية وميناء جوانزو الصيني في مجالات التدريب ونقل الخبرات ودعم مفهوم الميناء الاخضر الذكي ومختلف الأنشطة المينائية ذات الاهتمام المشترك.

وفي ختام زيارته، أشاد السفير الصيني بالرؤية الاحترافية لميناء الإسكندرية في مجالات التطوير والتشغيل والحرص على معايير السلامة والبيئة وأنه وجد في هيئة ميناء الإسكندرية العديد من الفرص الاستثمارية والمجالات الواعدة التي يهتم الجانب الصيني بالمشاركة فيها في إطار العلاقات المصرية الصينية المتميزة، حيث رحب رئيس هيئة ميناء الإسكندرية بمقترحات الاستثمار الصينية، وأشار إلى السعي المستمر من جانب ميناء الإسكندرية نحو توطيد العلاقات الدولية مع الموانئ والدول الصديقة.