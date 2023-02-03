الجمعة 03 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

بحضور وزير الأوقاف.. انطلاق مقرأة كبار القراء خلال فعاليات «العالمية للقرآن الكريم»

جانب من المقرأة
جانب من المقرأة

انطلقت مساء اليوم الجمعة مقرأة كبار القراء للقرآن الكريم، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والمتسابقين والمحكمين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم والتي من المقرر انطلاقها غدًا برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعلن وزير الأوقاف أنه سيتم عقد 3 مقارئ  قرآنية خلال أيام المسابقة أولها اليوم برواية حفص، وستكون المقرأة الثانية مقرأة مجودة، والثالثة ستكون برواية ورش، كما سيتخلل المسابقة إقامة أمسية دينية بمجموعة من المبتهلين.

وقال وزير الأوقاف إن تلك المقارئ أعادت روح واسعة لالتفاف الناس حول المساجد، مؤكدًا أن الوزارة أولت إقامة تلك المقارئ اهتماما خاصا بحضور كبار القراء، كما أضافت عددا كبيرا من المقارئ القرآنية على مستوى الجمهورية.

من جانبه قال الشيخ محمد حشاد نقيب القراء، إن وزارة الأوقاف تبذل كل جهد لنشر القرآن الكريم داخل مصر وخارجها وخدمة القرآن الكريم وأهله، مضيفًا: منذ عام 1966 أحضر مقارئ قرآنية لكني أؤكد أن المقارئ القرآنية شهدت طفرة كبيرة حاليًا".

وتنعقد المقرأة الآن بنخبة من كبار القراء، وبحضور الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني، والشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشؤون القرآن الكريم والمساجد، والدكتور خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، وعبد العزيز عمران، رئيس البرامج الدينية بالتليفزيون.

مقرأة كبار القراء وزير الأوقاف الرئيس عبد الفتاح السيسي رواية حفص مقرأة مجودة المقرأة الثانية مقرأة مجودة المساجد الدكتور هشام عبد العزيز

رئيس التحرير

وائل لطفي

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