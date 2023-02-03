السبت 04 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

إيلون ماسك يعلن توزيع عائدات الإعلانات على صناع المحتوى المحتوى في تويتر

ايلون ماسك
ايلون ماسك

قال الرئيس التنفيذي الجديد لشركة تويتر، إيلون ماسك، اليوم الجمعة، إن العلامة الزرقاء على “تويتر”، شرط لإعادة توزيع أرباح الإعلانات على صانعي المحتوى، مشيرًا إلى أنه تقرر توزيع عائدات الإعلانات على بعض صانعي المحتوى في تويتر.  

txt

الرئيس السيسى يتصدر «تويتر».. حضور مهيب باحتفالات الهند بيوم الجمهورية

وبحسب موقع “ذا فريج” الأمريكي، فإن لدى مستخدمي “تويتر” الذين يساهمون بالمحتوى الآن سبب للاحتفال، حيث من المحتمل أنهم سيتمكنون قريبًا من البدء في الكسب مقابل العمل الذي يقومون به ومن إبداعهم.

وأعلن الرئيس التنفيذي الجديد لشركة تويتر، اليوم الجمعة، أن منشئي المحتوى سيبدأون قريبًا في تلقي جزء من الإيرادات الناتجة عن الإعلانات التي تظهر في سلاسل ردودهم.

 في مشاركة أرباح الإعلانات

 

txt

لأول مرة.. تويتر يوفر ميزة لتجنب علامات التبويب المزعجة

وقال “ماسك” إن المبادرة الجديدة ستبدأ العمل اعتبارًا من اليوم الجمعة، لكن لم يتم الإعلان عن مزيد من المعلومات، ويمكن أن نضمن إلى حد كبير أن الكثير من منشئي المحتوى ينتظرون بفارغ الصبر معرفة نوع المشاركة التي يحصلون عليها.

كما يوفر YouTube حاليًا للمنتجين حصة من المال تساوي 55٪ من إجمالي الأرباح ، بينما يقسم TikTok الإيرادات بالتساوي مع فنانيها.

وقال “ماسك” في بيان له، بدءًا من اليوم ، سيشارك تويتر عائدات الإعلانات مع منشئي الإعلانات التي تظهر في سلاسل ردودهم.

ويشير هذا أيضًا إلى أن مؤلفي المحتوى الذين تجذب اعمالهم معظم الإعلانات في ردودهم ستتاح لهم الفرصة لكسب جزء أكبر من عائدات الإعلانات.

وقال ماسك، في إشارة إلى الأهلية ، أن مشتركي Twitter Blue Tick فقط هم وحدهم المؤهلون لمشاركة الإيرادات إذا ومتى تم تقديمها.

إيلون ماسك تويتر العلامة الزرقاء الاعلانات صانعى المحتوى توزيع

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابدأ فى دعم «ابدأ»

الأكثر قراءة

لينك تسجيل قراءة الغاز بتروتريد 2023

أولى ثانوي.. لينك الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

برقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 في جميع المحافظات

سقوط 12 تشكيل عصابي لسرقة السيارات بقنا

«كهرباء جنوب القاهرة» تبدأ إجراءات ترسية مناقصة 530 ألف عداد مسبق الدفع

مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة خلال مداهمة بؤرة إجرامية بالدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رأفت رؤوف الجاولي

أرقى لغة

صفاء النجار

معرض القاهرة الدولى للكتاب.. التحليق بجناحى إيزيس وعين حورس

سارة شريف

فى المكان الصحيح

ماجد حبته

ارفعوا أيديكم عن إفريقيا

خالد حريب

الهبدجية اشتكوا

محمد عبدالعزيز

الأب بطرس.. نموذج للمحبة

د هند جاد

الدين.. بعين الولايات المتحدة الأمريكية

أحمد الصغير

سلطة رجال الدين والدولة المصرية.. عبر العصور المختلفة!

صور

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة مناقشة كتاب رتينة كلوب قديمة

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة الروابط الثقافية بين مصر وروسيا

ندوة الإعلام و المنصات الرقمية فى معرض القاهرة للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

ما بعد «هجوم القدس».. سيناريوهات التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين

زيارة استثنائية.. 5 ملفات ناقشها نتنياهو وماكرون فى فرنسا

الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات نتنياهو حول مبادرة السلام العربية