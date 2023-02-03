إيلون ماسك يعلن توزيع عائدات الإعلانات على صناع المحتوى المحتوى في تويتر

قال الرئيس التنفيذي الجديد لشركة تويتر، إيلون ماسك، اليوم الجمعة، إن العلامة الزرقاء على “تويتر”، شرط لإعادة توزيع أرباح الإعلانات على صانعي المحتوى، مشيرًا إلى أنه تقرر توزيع عائدات الإعلانات على بعض صانعي المحتوى في تويتر.

وبحسب موقع “ذا فريج” الأمريكي، فإن لدى مستخدمي “تويتر” الذين يساهمون بالمحتوى الآن سبب للاحتفال، حيث من المحتمل أنهم سيتمكنون قريبًا من البدء في الكسب مقابل العمل الذي يقومون به ومن إبداعهم.

وأعلن الرئيس التنفيذي الجديد لشركة تويتر، اليوم الجمعة، أن منشئي المحتوى سيبدأون قريبًا في تلقي جزء من الإيرادات الناتجة عن الإعلانات التي تظهر في سلاسل ردودهم.

في مشاركة أرباح الإعلانات

وقال “ماسك” إن المبادرة الجديدة ستبدأ العمل اعتبارًا من اليوم الجمعة، لكن لم يتم الإعلان عن مزيد من المعلومات، ويمكن أن نضمن إلى حد كبير أن الكثير من منشئي المحتوى ينتظرون بفارغ الصبر معرفة نوع المشاركة التي يحصلون عليها.

كما يوفر YouTube حاليًا للمنتجين حصة من المال تساوي 55٪ من إجمالي الأرباح ، بينما يقسم TikTok الإيرادات بالتساوي مع فنانيها.

وقال “ماسك” في بيان له، بدءًا من اليوم ، سيشارك تويتر عائدات الإعلانات مع منشئي الإعلانات التي تظهر في سلاسل ردودهم.

ويشير هذا أيضًا إلى أن مؤلفي المحتوى الذين تجذب اعمالهم معظم الإعلانات في ردودهم ستتاح لهم الفرصة لكسب جزء أكبر من عائدات الإعلانات.

وقال ماسك، في إشارة إلى الأهلية ، أن مشتركي Twitter Blue Tick فقط هم وحدهم المؤهلون لمشاركة الإيرادات إذا ومتى تم تقديمها.