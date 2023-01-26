الرئيس السيسى يتصدر «تويتر».. حضور مهيب باحتفالات الهند بيوم الجمهورية

تصدر اسم الرئيس عبدالفتاح السيسي، تريند موقع التغريدات "تويتر"، وذلك عقب مشاركته باحتفالات الهند بيوم الجمهورية، والذي شهد العديد من الدلالات الخاصة بمدى مكانة مصر بصفة عامة، ومكانة الرئيس السيسي بصفة خاصة.

ومن خلال السطور التالية، نوضح أسباب اهتمام رواد "تويتر" بالتعرف على تفاصيل الزيارة، وإلى أي مدى مثلت الزيارة وعبرت عن أهمية الدولة المصرية على الخريطة الدولية.

عزف السلام الوطني ورفع العلم المصري

استعرضت القوات المسلحة الهندية أحدث أسلحتها ومعداتها خلال الفعاليات، كما عزفت فرقة الموسيقى العسكرية السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، كما تم رفع العلم المصري خلال عزف السلام الوطني.

لقاءات مع مسئولي الهند

التقى الرئيس السيسي عددًا من المسئولين في الهند، وعلى رأسهم رئيس الوزراء، ودروبادي مورمو، رئيسة الجمهورية، إلى جانب عدد آخر من المسئولين، حيث تم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كل الأصعدة.

كما تخلل الزيارة لقاء الرئيس مع رؤساء وممثلي عدد من الشركات الهندية الرائدة في مختلف المجالات، حيث مناقشة آليات تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، واستعراض الفرص الاستثمارية الجاذبة في مصر.

كلمة الرئيس السيسي خلال مأدبة عشاء

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن زيارته الحالية للهند تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية طفرة ملموسة في كل أوجه التعاون، تزامنًا مع احتفال مصر والهند بالذكرى الخامسة والسبعين لتدشين العلاقات الدبلوماسية بينهما، وبما يؤكد ما تتسم به تلك العلاقات من طبيعة خاصة تستهدف تحقيق تطلعات شعبي الدولتين.

وقال الرئيس السيسي- خلال مأدبة العشاء الرسمي بالقصر الجمهوري الهندي الذي أقامته رئيسة الهند دروبادي مورمو تكريمًا له: "إن الزيارة مثلت أيضًا فرصة مهمة لاستمرار التشاور وتبادل الرؤى ليس فقط حول سبل الارتقاء بالتعاون بين البلدين على كل الأصعدة، وإنما لتنسيق المواقف حول القضايا الإقليمية والعالمية ذات التأثير المباشر على الأمن القومي".

وتوجّه الرئيس السيسي بالشكر لرئيسة الهند على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وقال: "تتشارك مصر والهند إرثًا حضاريًا يضرب بجذوره في أعماق التاريخ، فهما من أقدم الحضارات وأكثرها عراقة وأصالة، وكان لهما دور بارز وتأثير لا يمكن إنكاره على تقدم مسيرة الحضارة الإنسانية في مختلف مجالات العلوم والفنون والآداب".

وأضاف: "إن ما يجمع بين البلدين من قواسم مشتركة ومصالح متبادلة وروابط ثقافية وثيقة يجعل منهما جسرًا مهمًا للتلاقي والحوار والتعاون، ويضع على كاهلنا مسئولية مشتركة لنشر مبادئ وقيم العدالة والسلام والمساواة والتسامح ونبذ العنف والاحترام المتبادل بين الشعوب".

ماذا قال رئيس وزراء الهند عن الرئيس السيسي؟

وجه رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على تشريفه بحضور احتفالات يوم الجمهورية الهندية لهذا العام.

وقال رئيس الوزراء الهندي، خلال تغريدة على صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "أنا ممتن للرئيس عبدالفتاح السيسي على تشريفه احتفالات يوم الجمهورية هذا العام بحضوره المهيب".

الرئيس السيسي ضيف شرف رئيسي باحتفالات الهند بيوم الجمهورية

وتواجد الرئيس عبدالفتاح السيسي في مدينة نيودلهي عاصمة جمهورية الهند، تلبية لدعوة رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي"، للمشاركة كضيف شرف في احتفالات الهند بيوم الجمهورية، والذي يوافق اليوم الذي بدأ فيه العمل بدستور جمهورية الهند عام ١٩٥٠.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن دعوة الرئيس كضيف شرف رئيسي لهذا الحدث تعكس التقارب الكبير بين الدولتين، والتقدير الشديد الذي تكنه الهند لمصر قيادةً وحكومةً وشعبًا، وكذلك الاهتمام العميق من الجانب الهندي بتعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين بصفتهما من أهم الدول الصاعدة ولدورهما الحيوي في مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.