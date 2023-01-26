لأول مرة.. تويتر يوفر ميزة لتجنب علامات التبويب المزعجة

يقوم "تويتر"، بتحديث تطبيقات الويب والجوال الخاصة به إلى علامة تبويب المخطط الزمني التي فتحتها مؤخرًا، وتم طرح علامة التبويب الافتراضية اليوم على الويب، وقريبًا لتطبيقات Android وiOS.

لن يعود هذا إلى زر "وميض" القديم الذي وفر مساحة، ومع ذلك، فإنه يسمح لك بالالتزام بالجدول الزمني المفضل لديك.

وقد يكون هذا مفيدًا بشكل خاص إذا كنت ترغب في متابعة الأحداث الحساسة للوقت (أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل العديد من الأشخاص يستخدمون تويتر) وتفضل عدم تبديل علامات التبويب في كل مرة تقوم فيها بالتحقق من خلاصتك.

For You عبارة عن موجز تم إنشاؤه عن طريق الخوارزميات يسلط الضوء على تغريدات معينة بناءً على المستخدمين والمحادثات التي يعتقد Twitter أنها ذات صلة بك.

في حين أن هذا يمكن أن يعرض مشاركات أقدم قليلًا ربما فاتتك، إلا أنه يميل أيضًا إلى دفن المحتوى من بعض المستخدمين ويجعل من الصعب متابعة الأحداث المباشرة.

ويأتي التحديث في الوقت الذي يواجه فيه تويتر انتقادات بشأن أسلوب تعامله مع العملاء بعد استحواذ Elon Musk العام الماضي.

وتحظر الشبكة الاجتماعية الآن عملاء الجهات الخارجية، مما يجبر المطورين على إغلاق التطبيقات الشائعة والتحول إلى خدمات منافسة مثل Mastodon.

ومنحت العديد من هذه التطبيقات المستخدمين مزيدًا من التحكم في عرض الجدول الزمني الخاص بهم وساعدتهم بخلاف ذلك على تفادي مضايقات Twitter الشائعة.

ومن المحتمل ألا يرضي هذا التغيير عشاق التطبيقات البديلة، ومع ذلك، قد يقلل ذلك من لدغة القوة لاستخدام البرامج الرسمية.

ومنذ قليل، أعلنت شركة ميتا، عن أنها ستعيد الحساب الشخصي للرئيس السابق دونالد ترامب في الأسابيع المقبلة، منهية بذلك تعليقًا استمر عامين فرضه في أعقاب انتفاضة 6 يناير.