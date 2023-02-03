منطقة ذكية لخدمة ذوي الهمم.. «الدستور» داخل أول مركز متخصص لخدمات الكهرباء بجنوب الصعيد (صور)

خدمات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ارتبطت بالعديد من الفئات بالمجتمع المصري وفي القلب منهم ذوي الهمم، فعلى مدار سنوات وضع قطاع الكهرباء خطة للتطوير شملت محافظات الصعيد.

وشهدت محافظة أسوان إنشاء أول مبني لخدمات للكهرباء يدعم التواصل مع ذوي الهمم ويوفر لهم الأدوات والوسائل اللازمة لتسهيل الحصول على خدمات قطاع الكهرباء.

«الدستور» أجرى جولة داخل المبني بصحبة المهندسة إيمان فاروق، رئيس قطاع كهرباء أسوان التابع لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.

بدايًة، تحدثت المهندسة إيمان فاروق، حول الهوية البصرية للمبني والتي تنفذ للمرة الأولي في مباني قطاع الكهرباء بمحافظة أسوان.

وأكدت أن المبني الجديد اعتمد في تصميمه على الوان موحدة وكذلك في زي العاملين داخل قطاع الخدمات وجميع المحولات والمهمات الكهربائية.



وتابعت: “عند الدخول للمبني تجد سلمًا مُخصصًا لذوي الهمم ممن يتحركون على كراسي متحركة، كما تم توفير كرسي متحرك داخل المقر”.

وهو ما أكدت عليه المهندسة ريم يسري، أحد العاملين بقطاع هندسة كهرباء شمال أسوان، حيث أشارت إلى توفير شاشة تعمل باللمس داخل المبنى، مثبتة في مستوي أي مواطن من ذوي الهمم.

وتابعت: "تضم الشاشة آليات حديثة تمكنها من الشرح بلغة الاشارة للصم والبكم، إضافًة إلى شرح صوتي للمكفوفين.

وأضافت أنه فور الانتهاء من الحجز عبر شاشة المنفذ، يتوجه المواطن إلى الشباك المخصص حيث يستقبله أحد الموظفين ويساعده على التعامل مع المنصة الالكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء.

وتوجد منطقة ذكية بها جهاز كمبيوتر مخصص للدخول على المنصة واستكمال الاجراءات للمشترك بسرية تامة للحفاظ على بياناتهم وذلك بمرافقة أحد العاملين في خدمة العملاء بالمبني.

وخلال جولة “الدستور” بالمبني، أكدت المهندسة ايمان فاروق، رئيس قطاع كهرباء أسوان، أنه تم الانتهاء من أعمال التطوير به في نوفمبر الماضي، وشهد خلال ديسمبر 657 زيارة من المشتركين لإنهاء الإجراءات الخصة بهم سواء الاشتراك أو تغيير العدادات أو التقديم للمرة الأولي على تركيب عداد أو استخدام خدمة الشحن من الشركة لتوفير رسوم الشحن الخارجية وخاصة لمن يسكن بجوار مبني الخدمات.

وأضافت “فاروق” أن العمل داخل المبني يستمر من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتي الساعة العاشرة مساءا في فترتين عمل متواصلتين.

كشف تقرير صادر عن شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء عن ارتفاع عدد المشتركين في محافظة أسوان بنسبة تطور بلغت 24%.

وذكر التقرير الذي حصلت “الدستور” على نسخة منه، أن محافظة أسوان كان يبلغ عدد المشتركين بالكهرباء في منتصف عام 2014 نحو 466 ألف مشترك، في حين أن عدد المشتركين بنهاية ديسمبر من العام 2022 يبلغ 576 ألف مشترك بزيادة تقدر بـ110 ألاف مشترك.

وشهدت الأيام الماضية فتح التقديم علي تركيب عدادات في منطقة اسوان الجديدة كما تم تسليم مبني ادارة خدمات الكهرباء المتطور في مبني قطاع اسوان للكهرباء.