تحديد موعد جديد لزيارة بلينكن إلى بكين يتمّ بعد «توافر الظروف الملائمة»

أعلن مسؤول أمريكي الجمعة أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيحدد موعدًا جديدًا لزيارته لبكين بعد "توافر الظروف الملائمة"، وذلك بعد إعلان إرجاء هذه الزيارة التي كانت مقررة نهاية الأسبوع.

وأكد المسؤول أن الولايات المتحدة لا تزال "واثقة" بقدرتها على إبقاء "قنوات الاتصال مفتوحة" مع الصين رغم قرار الإرجاء الذي أتى بعد رصد منطاد تجسس صيني في الأجواء الأمريكية، حسبما أوردت وكالة فرانس برس، في خبر عاجل.

وكان مقررًا أن يقوم بلينكن بزيارة لبكين يومي الأحد والإثنين القادمين.

من جهتها، أكّدت الحكومة الصينية أنّ المنطاد مجرّد أداة مدنية للبحث العلمي ودخوله المجال الجوي للولايات المتّحدة تمّ "عن غير قصد" وبسبب "قوة قاهرة".

وأكّد مسؤول أمريكي آخر لصحفيين طالباً بدوره عدم نشر اسمه أنّ تحليق هذا المنطاد في المجال الجوي الأمريكي "يُمثّل انتهاكاً واضحاً لسيادتنا وللقانون الدولي"، مبرراً بذلك أسباب إرجاء الزيارة رغم "الأسف" الذي عبّرت عنه بكين.

وأضاف "لقد أوضحنا لنظرائنا الصينيين أنّ هذا أمر غير مقبول وغير مسؤول".

وبحسب هذا المسؤول فإنّ إدارة بايدن شعرت بأنّ "الوقت ليس مناسباً الآن ليتوجّه وزير الخارجية" إلى بكين.

منطاد تجسس

وكان البنتاجون أعلن الخميس أنّه يتعقّب تحرّكات منطاد تجسّس صيني يحلّق على ارتفاع شاهق فوق الولايات المتّحدة بما في ذلك مناطق تضمّ مواقع عسكرية حسّاسة.

وبناء على طلب الرئيس جو بايدن، بحث البنتاجون في إمكان إسقاط المنطاد، لكنّه قرّر في نهاية المطاف عدم فعل ذلك بسبب المخاطر التي يشكّلها تساقط الحطام على الناس، بحسب مسؤول دفاعي كبير.

وزيارة بلينكن إلى بكين كانت ستكون الأولى لوزير خارجية أمريكي إلى الصين منذ 2018 وكانت تهدف إلى تخفيف التوترات بين الولايات المتّحدة والعملاق الآسيوي الذي تعتبره واشنطن منافسها الرئيسي في العالم.