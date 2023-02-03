الجمعة 03 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«بلومبرج»: بلينكن يؤجل زيارته لبكين بسبب أزمة المنطاد

انتوني بلينكن
انتوني بلينكن

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، في نبأ عاجل، اليوم الجمعة، عن تأجيل زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الصين بسبب أزمة المنطاد. 

وحسب وكالة «بلومبرج» الأمريكية، فقد قررت إدارة بايدن تأجيل زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكين القادمة إلى بكين بعد اكتشاف بالون مراقبة صيني كان عالقًا على ارتفاع عالٍ فوق مواقع نووية حساسة في مونتانا، وفقًا لمسئولين.

وأفادت بأنه من المقرر أن يعقد بلينكن اجتماعات في بكين مطلع الأسبوع المقبل، في أول زيارة من نوعها لدبلوماسي أمريكي كبير منذ خمس سنوات. 

وتابعت الوكالة، إلا أن وجود البالون الذي قررت البنتاجون عدم إسقاطه دفع المسئولين إلى اتخاذ قرار بأن الزيارة القادمة سترسل إشارة خاطئة. 

بالون فوق مونتانا 

قال مسئول كبير بوزارة الدفاع الأمريكية، في وقت سابق، إن البالون رُصد لأول مرة في وقت سابق من هذا الأسبوع، وكان يتسكع فوق مونتانا، موطن صوامع الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، مشيرا إلى أن البالون لم يشكل أي تهديد استخباراتي، وأن مثل هذه التوغلات حدثت من قبل.

لكن إعلان البنتاجون عن البالون، يوم الخميس، أثار غضب المشرعين الجمهوريين، حيث كان النائب مايك غالاغر، رئيس لجنة جديدة في مجلس النواب، يهدف إلى تسليط الضوء على التهديد الصيني، قائلاً إن وجود البالون "يوضح أن المبادرات الدبلوماسية الأخيرة للحزب الشيوعي الصيني.. لا تمثل تغييرًا جوهريًا في السياسة".

بلينكن زياردة أمريكا الصين الخارجية الامريكية المنطاد

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